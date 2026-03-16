Reforma tributaria: Uruguay recauda el 90% de sus ingresos con tres impuestos que también tiene Argentina

En Uruguay, el IVA, Ganancias y las cargas sociales explican casi toda la presión fiscal. En Argentina esos tributos apenas aportan el 60%, en un año en el que el Gobierno deberá presentar una reforma tributaria.

La Argentina tiene que presentar en 2026 un proyecto de reforma tributaria , según indican los compromisos firmados el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Esa reforma no será sencilla de llevar a cabo porque involucra a actores políticos que escapan al control del gobierno nacional .

En ese sentido, el equipo que comanda Luis Caputo en el Ministerio de Economía, y los que trabajan con Federico Sturzenegger en Desregulación, podrían tomar como ejemplo a Uruguay , un país que con la misma composición de tributos nacionales recauda más que la Argentina .

Así lo destaca en un reporte el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) . "Uruguay muestra que el problema no es la alta presión tributaria" , dice el trabajo.

El informe dice que el país vecino duplicó su PBI en los últimos 20 años , mientras que Argentina apenas creció un 50% . Actualmente Uruguay tiene un PBI per cápita de u$s23.000 y Argentina de solo u$s14.000 . Además, señala IDESA, "la incidencia de la pobreza en la Argentina duplica a la de Uruguay" .

"Semejantes disparidades contrastan con el hecho de que la presión impositiva en ambos países es muy parecida, alrededor del 27% del PBI. La gran diferencia viene por el lado del tipo de impuestos que los uruguayos aplican" , indica el estudio.

IDESA detalla que en Uruguay el IVA recauda 9,7% del PBI, mientras que en Argentina recauda 7,4%; el Impuesto a las Ganancias, 7,1% contra 4,5%, mientras que las cargas sociales recaudan 9,6% del PBI versus el 5,1%.

Al respecto, IDESA señala que Uruguay es "mucho más eficiente que Argentina en la recaudación de los tres principales impuestos que financian al Estado".

IDESA

"La alícuota de IVA en Uruguay es 22%, similar al 21% de Argentina. La de Ganancias de las empresas es 25%, cuando en Argentina llega al 35%. La alícuota de cargas sociales a la seguridad social en Uruguay es de entre 30% y 35% del salario, mientras que en Argentina llegan al 43% del salario", añade el informe.

El reporte concluye que "con alícuotas similares en IVA e inferiores en Ganancias y cargas sociales logran recaudar más que Argentina". "Con estos tres impuestos principales, Uruguay alcanza el 90% de su presión impositiva, mientras que Argentina recauda solo el 60%", plantea IDESA.

Por qué la Argentina recauda menos

Frente a ese escenario, el centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina advierte que la principal razón de la ineficiencia en la recaudación son los impuestos distorsivos.

"Por ejemplo, aplicar el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque erosiona la competitividad y promueve la evasión, haciendo caer la recaudación de todos los impuestos, especialmente el IVA y las cargas sociales", dice el estudio.

Del mismo modo, asegura que "aplicar derechos de exportación desalienta la producción y baja la rentabilidad, lo que reduce la recaudación de varios impuestos, especialmente el impuesto a las Ganancias".

El problema no es la presión tributaria

IDESA indica que "la principal conclusión es que lo imprescindible no es bajar la presión impositiva, sino mejorar la calidad de los impuestos que la componen".

"Por ejemplo, si el IVA absorbe Ingresos Brutos, el aumento en la alícuota será moderado porque la recaudación aumentará gracias a la menor evasión y a mayores ventas", dice el reporte.

El informe indica que "continuar reduciendo el gasto público y mejorar la calidad de la gestión es muy importante, pero no es un requisito que condicione el ordenamiento del sistema tributario".

Debate sobre la reforma tributaria

A diferencia de Uruguay, la Argentina es un país federal en el que cada provincia tiene potestad de recaudar impuestos. Los impuestos que recauda la Nación son facultades delegadas. Por otro lado, la recaudación de los impuestos provinciales está caída, y solo pocas provincias como Buenos Aires, Santa Fe o la Ciudad de Buenos Aires no dependen de la coparticipación federal.

En el primer bimestre de 2026, las transferencias a las provincias sumaron $11,3 billones, lo que implica una caída de recursos del 7,3%.

Es decir, 2026 no es un buen año para que prospere una reforma que implique un compromiso de las provincias para bajar Ingresos Brutos. Según se sabe, el Gobierno nacional tiene apuntado eliminar en primera línea el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.