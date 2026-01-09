Las provincias hicieron la mayor contribución a la caída de la presión tributaria durante la era de Javier Milei Por Carlos Lamiral + Seguir en









En la primera mitad de gestión del Gobierno, con motosierra de por medio, los recursos que van a las provincias por coparticipación fueron los más afectados.

Las provincias hicieron el mayor aporte a la caída de la presión tributaria en los últimos dos años.

En los dos primeros años de gestión del presidente Javier Milei, el mayor esfuerzo fiscal para reducir la presión tributaria nacional fue casi totalmente aportado por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En el agregado, el peso de la recaudación sobre el Producto Bruto Interno (PBI) cayó en 0,8 puntos porcentuales (p.p), no solo por la caída de ingresos tributarios, sino también por el crecimiento económico, de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC para esta última variable.

Los datos se desprenden de un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el que se analiza cómo ha ido evolucionando la distribución de los impuestos a través de la coparticipación federal y compensaciones entre 2023 y 2025. El mismo plantea que el Gobierno nacional aportó solo el 8% de la menor presión tributaria, mientras que las provincias dejaron el 92%.

Un elemento a tener en cuenta es que en 2023 la presión tributaria de impuestos nacionales fue del 22,4% (14,9% nación y 7,5% provincias por coparticipación); en 2024 fue del 22,5% (15,3% y 7,2%) y la del 2025 se estima en 21,4% (14,4% y 7% respectivamente).

iaraf1 En 2024 se produjo algo extraordinario, que fue la suba de los recursos de la nación combinado con una disminución de transferencias a las provincias. Eso se explica por el aporte del Impuesto PAIS y la suba de los derechos de exportación que fueron a la Nación, mientras que las provincias perdieron por reforma del Impuesto a las Ganancias y por la administración del IVA.

En 2025 esa relación se invirtió: la nación perdió recursos mientras que las provincias recuperaron.

De la combinación de ambas situaciones, los datos indican que en 2024 la presión fiscal creció en 0,16 puntos del PBI respecto del 2023, mientras que en 2025 bajó 0,95 puntos, lo que deja una merma acumulada de 0,8 p.p del producto en los dos años. Las provincias aportaron más que la nación iaraf2 El informe del IARAF logró estimar cómo se distribuyó el esfuerzo entre nación y provincias en relación a 2023. En 2024, la parte de la recaudación de impuestos que va a la Nación subió 0,4 puntos, mientras que en 2025 bajó 0,46, lo que dejó una baja acumulada de 0,06 puntos. En cambio, las de las provincias disminuyó en el primer año 0,24 puntos y 0,49 puntos en el segundo, lo que dejó una caída acumulada de 0,73 puntos.

