REM: los gurúes dan a conocer su pronóstico sobre el dólar, la inflación y el PBI

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual alcanzó el 2,5%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,7%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3,8%, 1,7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes anterior.

Al respecto, precisaron que “las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”. Los valores de la carne se dispararon un 7,8% en su medición.

inflacion dolar pesos bimonetarismo.jpg Los analistas esperan un aumento de la inflación este mes Depositphotos

Dólar

En cuanto a las proyecciones para el dólar oficial, en el último REM se observaron reducciones para el primer semestre de este año, en sintonía con la decisión del BCRA de achicar el ritmo de ajuste al 1% mensual. Si se cumple la previsión, en la primera mitad de 2025 la divisa treparía 7,9%. Para todo el año el incremento esperado es de 17,6%, inferior a la inflación proyectada para el mismo período.

No obstante, para los próximos 12 meses el aumento del tipo de cambio mayorista previsto exhibió un ajuste alcista (a 19%), lo cual implícitamente indica que el mercado avizora una corrección cambiaria (aunque no muy significativa) a comienzos de 2026. Vale recordar, al respecto, que esta semana el presidente Javier Milei aseguró que el 1° de enero del año próximo no habrá más cepo. En este marco, las proyecciones sobre el dólar, podría mantenerse casi sin variaciones ya que no se prevé un salto cambiario para el primer semestre, según se refleja en los contratos de dólar futuro. La pregunta pasa para después de las elecciones.

PBI

De acuerdo al último informe, los bancos y las consultoras prevén un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,6%, 0,1 p.p por encima de la estimación anterior. Un dato a destacar es que para el último trimestre de 2024 se estimó un avance de la actividad económica del 1,6%, cuando antes el número era de 0,9% versus el trimestre antecesor.

Un informe reciente de Ferreres&Asociados, remarcó que el nivel de actividad económica mejoró en los primeros dos meses del año, sin embargo, aclaró que la comparativa interanual tiene en cuenta que en 2024, los primeros tres meses del año fueron de una fuerte caída.