Reservas: el sector servicios volvió a ser deficitario en febrero

Al respecto, el BCRA aclara que bajo el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), se registran ingresos por servicios mediante el mercado de valores, los cuales no figuran en las estadísticas del mercado de cambios y balance cambiario por no efectuarse registro alguno en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios. Claro que hay una excepción, es la de aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores, los cuales son registrados como operaciones de canje, que no tienen efecto neto en el mercado de cambios.

Al contemplar los efectos de los cambios normativos también hay que destacar el aumento de los ingresos brutos por Viajes y pasajes que aumentaron un 79% interanual a un total de u$s226 millones. Estos ingresos se dan en el marco de la Comunicación “A” 7630 del BCRA que excluyó del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes por cobros por servicios turísticos y por transporte de pasajeros, lo cual les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes.

Balance Cambiario: los pagos de intereses por deudas

Los otros conceptos que juegan en el balance sectorial son las operaciones en concepto de ingreso primario, que representaron una salida neta de u$s1.263 millones, principalmente por pagos netos de intereses por u$s1.253 millones. Mientras que las cancelaciones brutas de intereses, del Gobierno y el BCRA totalizaron pagos por u$s1.153 millones, de los cuales u$s776 millones correspondieron a pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional (586 millones de DEG), u$s269 millones a otros pagos de intereses del gobierno y u$s108 millones a pagos de intereses a organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que el sector privado efectuó giros brutos por u$s130 millones. Adicionalmente, se registraron egresos brutos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s10 millones. Por su parte, las operaciones por ingreso secundario mostraron un resultado superavitario de u$s13 millones.

El balance del primer bimestre arroja un déficit de casi u$s150 millones cuando un año atrás totalizó cerca de u$s1.380 millones. Lo más notorio en el saldo bimestral es la caída en los egresos brutos, especialmente en Fletes y seguros que pasaron de u$s675 millones en 2023 a u$s91 millones este año (-87% interanual), seguido de los vinculados con Servicios profesionales y técnicos con un baja del 51% interanual a u$s383 millones y la de Viajes, pasajes y tarjetas del 24% a u$s952 millones.