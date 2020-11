Reservas: la Argentina "cigarra" desaprovechó la ola regional

La economía argentina no dispone ni de un fondo soberano anticíclico, ni de fondos de pensiones locales, ni de un mercado de capitales interno profundo, ni de la opción de un salvataje externo del FMI, ni de una macro equilibrada, ni de un stock de reservas internacionales adecuado para hacer frente a coyunturas desafiantes como la pandemia o un shock externo. Solo cuenta con un conjunto de promesas como Vaca Muerta. Sin embargo, el país podría haber estado, sin duda, en mejores condiciones para afrontar una crisis como la del coronavirus. Pero los últimos gobiernos no supieron o no quisieron ser como la “hormiga” y prefirieron ser “cigarra”. Así unos se gastaron las reservas acumuladas durante la bonanza y otros echaron mano al endeudamiento externo para hacerse de divisas.