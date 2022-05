Renunció uno de los funcionarios que reclamaba aumentar los derechos de exportación

Uno de los funcionarios que había pedido en reiteradas ocasiones un aumento de los derechos de exportación es Roberto Feletti, quien en la tarde de este lunes presentó su renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. La puja de poder dentro del propio Gobierno probablemente desgastó una relación que ya no era sostenible.

El aumento de los derechos de exportación que Comercio Interior pedía había sido descartado en varias oportunidades pero ahora el propio Fernández es quien induce al debate.

Desde el sector productivo, no hay ningún tipo de expectativas de mejora en la economía tras el cambio de funcionarios. Carlos Iannizzotto, titular de CONINAGRO, aseguró a Ámbito que “más allá de la salida de Feletti, creemos que gobernar es una tarea conjunta, por lo tanto que se haya ido Feletti no quiere decir que también se vayan las ideas de intervencionismo, porque pertenecen a una forma de ver la politica y la economia que es la del kirchnerismo. No es nada personal sino que es una cuestión de política y de gestión: no estamos de acuerdo con el populismo ni con la ideología que llevan adelante”.

Según Iannizzotto, “Lo que haga Martin Guzman a partir de ahora es un signo de interrogación, porque el gobierno no tiene una sola conducción. Una parte se ha constituido en oposición así que esto es una estrategia desfavorable para el pais. Se trata de poner trabas y no gestionar, por lo tanto Guzmán también esta dentro de una estrategia politica que no la vemos con buenos ojos ni para el campo ni para el país. De todas maneras nosotros vamos a seguir trabajando y produciendo”.

En la misma línea, Gabriel de Raedemaeker, Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), declaró a este medio que “si consideran que aumentando la presión impositiva van a poder controlar el precio de los alimentos, vamos mal. Independientemente de los nombres y mas allá del daño que Feletti le hizo al país por la privación de ingresos, si no hay un cambio de concepción, de visión de la producción y de la forma que hay que luchar contra la inflación, no es nada esperanzador”.

Desde el sector agroindustrial, Gustavo Idigoras, Presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, aseguró a Ámbito que “la salida de Feletti es un posicionamiento fuerte de Guzman. Ahora todas las decisiones de politica económica -incluyendo las de precios- las tomará el Ministro de Economia. Será imprescindible revisar las políticas de precios a salida de fabrica porque los aumentos otorgados hasta ahora se ubicaron muy por debajo de la inflación real”. Esta situación afectó a varias industrias que compran mercadería a precio dólar pero tiene precios acordados en las góndolas.

Según Idigoras, “la suba de retenciones ahora queda mucho mas lejos de suceder porque Guzman no comparte esa idea, dado que sabe que eso no bajará inflación pero sí repercutiría en la cantidad de dólares para los próximos meses, que es el mayor problema de la economia”.

Por ahora, el sector productivo se mantiene atento a los próximos lineamientos que pueda dar el nuevo Secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, quien responderá directamente al Ministerio de Economía.