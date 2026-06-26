¿Rinde el plazo fijo? Cuánto generan $500.000 en un mes

Conocé cuánto paga el Banco Nación con un depósito de medio millón de pesos a 30 días, según el canal elegido.

Revisar los rendimientos publicados por cada banco se vuelve una práctica recomendable antes de tomar una decisión financiera.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan invertir sus ahorros sin asumir grandes riesgos, aunque las tasas de interés disminuyeron respecto a años anteriores.

Actualmente, cada banco fija libremente la tasa que ofrece a sus clientes, por lo que los rendimientos pueden variar entre una entidad y otra . En el caso del Banco Nación, además, existe una diferencia entre la tasa disponible para quienes realizan la operación de forma presencial en una sucursal y quienes constituyen el plazo fijo mediante canales electrónicos.

De acuerdo con las tasas vigentes informadas por el Banco Nación para depósitos a 30 días, una inversión de $500.000 nos da distintos resultados según la modalidad elegida.

con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%, obtendrán una ganancia de $6.369,86 al finalizar el período. En ese caso, al vencimiento recibirán un total de $506.369,86, compuesto por el capital inicial más los intereses generados

En cambio, quienes realicen la operación mediante home banking o la aplicación oficial del banco:

accederán a una TNA del 19,00%, superior a la ofrecida en las sucursales. Bajo esa modalidad, la ganancia asciende a $7.808,22, por lo que el monto total acreditado al finalizar los 30 días será de $507.808,22

La diferencia entre ambos canales demuestra una política que mantienen varias entidades financieras para incentivar el uso de plataformas digitales. Constituir un plazo fijo electrónico no solo evita concurrir a una sucursal, sino que además permite acceder a una rentabilidad más alta.

Es importante recordar que estos cálculos corresponden a un plazo fijo tradicional con un período de 30 días. Si el depósito permanece invertido durante un plazo mayor mediante sucesivas renovaciones, el rendimiento dependerá de las tasas vigentes al momento de cada renovación, ya que el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima para este tipo de colocaciones.

Al momento de comparar alternativas también conviene observar la evolución de la inflación. El rendimiento del plazo fijo puede resultar positivo, pero el verdadero poder adquisitivo de la inversión termina dependiendo del comportamiento de los precios durante el mismo período.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Cómo funciona un plazo fijo

El plazo fijo tradicional consiste en depositar una suma determinada de dinero durante un período previamente establecido. Durante ese tiempo, el capital permanece inmovilizado y no puede retirarse antes del vencimiento sin perder las condiciones pactadas.

A cambio de mantener esos fondos depositados, el banco paga intereses calculados según la tasa vigente al momento de la constitución. Esa rentabilidad queda fijada desde el primer día y no se modifica aunque cambien las tasas del mercado.

Una de las principales ventajas del plazo fijo es la previsibilidad. Desde el momento en que se realiza la operación, el cliente conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento. Otra ventaja importante es su simplicidad. No se requieren conocimientos financieros avanzados para constituir un plazo fijo y el trámite puede completarse en pocos minutos desde una computadora o un teléfono celular.

En el caso del Banco Nación, la constitución electrónica puede realizarse ingresando al home banking o mediante la aplicación BNA+, donde el usuario selecciona el monto a invertir, el plazo elegido y confirma la operación. Una vez cumplido el período establecido, el capital y los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria.

Las personas que prefieran la atención presencial también pueden realizar la operación en cualquiera de las sucursales habilitadas, aunque en ese caso la tasa ofrecida suele ser inferior a la disponible por canales digitales.