Sia vendió el 50% de su catálogo musical por u$s180 millones + Agregar ámbito en









La cantante saltó a la fama internacional con su canción de 2004, "Breathe", que apareció en el último episodio de la popular serie de HBO "Six Feet Under.

La cantante australiana y el futuro de su carrera.

Pophouse Entertainment, la empresa de inversión en entretenimiento y música con sede en Suecia, cofundada por Björn Ulvaeus de ABBA, ha adquirido una participación del 50% en los derechos de publicación y de grabación de la música de la cantautora australiana Sia por 180 millones de dólares.

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Según el comunicado, Pophouse apoyará a Sia en el desarrollo de nuevos proyectos creativos, al tiempo que continuará gestionando su legado artístico.

Aunque Pophouse anunció el acuerdo, la cifra fue publicada por el portal TMZ, que señaló que la operación se complicó debido al reciente divorcio de la cantautora con Dan Bernad. Citando documentos legales, TMZ informa que Sia recibirá 165 millones de dólares por las canciones que escribió antes de casarse con Bernad —incluidos éxitos como "Chandelier", "Titanium" y "Cheap Thrills"— por las que él renunció a cualquier reclamación a cambio de un millón de dólares. Sin embargo, los 15 millones de dólares restantes, correspondientes a las canciones que escribió durante su matrimonio, se mantendrán en depósito hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo. La pareja estuvo casada menos de tres años antes de que Sia solicitara el divorcio en marzo de 2025.

Sia y sus grandes hits Sia saltó a la fama internacional con su canción de 2004, "Breathe", que apareció en el último episodio de la popular serie de HBO Six Feet Under. Posteriormente, acumuló nueve nominaciones a los premios Grammy y éxitos como "Unstoppable", "Chandelier", "Elastic Heart", "Cheap Thrills" y, junto a Diplo y Labrinth como el grupo LSD, el éxito de 2018 "Thunderclouds"; también ha coescrito éxitos para Rihanna ("Diamonds") y Beyoncé ("Pretty Hurts").

El catálogo de Pophouse también incluye obras de Iron Maiden, Tina Turner, Kiss, Cyndi Lauper, Avicii y Swedish House Mafia. Además, es un importante inversor en proyectos como Avicii Experience, ABBA the Museum, “Mamma Mia! the Party” y ABBA “Voyage”.

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