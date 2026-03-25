Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en abril de 2026 tras el último acuerdo + Seguir en









A la espera de una nueva paritaria, los trabajadores metalúrgicos perciben los salarios establecidos en el último acuerdo vigente.

Los salarios del sector metalúrgico se mantienen con las últimas escalas vigentes a la espera de una nueva negociación paritaria. Imagen: Pixabay

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó el acuerdo paritario que puso fin a la negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026 y confirmó los aumentos y sumas fijas que percibirán los trabajadores del sector. El entendimiento rigió hasta marzo de 2026 y se mantiene vigente en abril mientras se aguarda una nueva actualización.

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El acta fue rubricada por el secretario general Abel Furlán, los paritarios del sindicato y representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.

industria pyme metalúrgica El acuerdo firmado por la UOM fijó aumentos y sumas fijas que siguen rigiendo en el sector. Pixabay Metalúrgicos: cuánto cobran en abril de 2026 La aplicación de estos montos depende de la homologación oficial, paso necesario para que las empresas liquiden formalmente el incremento remunerativo y las sumas fijas. Sin nuevos acuerdos firmados, en abril continúan vigentes las últimas escalas definidas:

Personal mensualizado

Grupo “A” – Administrativo

Adm. 1°: $793.578,55

$793.578,55 Adm. 2°: $880.721,80

$880.721,80 Adm. 3°: $1.016.923,77

$1.016.923,77 Adm. 4°: $1.110.638,90 Grupo “B” – Técnico Téc. 1°: $793.578,55

$793.578,55 Téc. 2°: $880.857,83

$880.857,83 Téc. 3°: $941.493,92

$941.493,92 Téc. 4°: $1.067.994,77

$1.067.994,77 Téc. 5°: $1.110.682,24

$1.110.682,24 Téc. 6°: $1.216.077,13 Grupo “C” – Auxiliar Aux. 1°: $763.406,89

$763.406,89 Aux. 2°: $830.818,53

$830.818,53 Aux. 3°: $945.480,67 Personal jornalizado (por hora) Categoría General Ingresante: $4.108,22

$4.108,22 Operario Calificado: $4.450,23

$4.450,23 Medio Oficial: $4.796,27

$4.796,27 Operario Especializado: $5.130,90

$5.130,90 Operario Esp. Múltiple: $5.424,41

$5.424,41 Oficial: $5.675,08

$5.675,08 Oficial Múltiple: $6.112,95

$6.112,95 Operador CNC (Oficial Superior): $6.112,95

$6.112,95 Oficial Múltiple Superior: $6.541,35 Fabrica Neba Industria Capacidad Instalada Trabajador Ganancias Metalurgico Trabajo Salario Asalariado Pyme El esquema salarial vigente incluye incrementos remunerativos y sumas no remunerativas. Ingreso mínimo y sumas del acuerdo El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se mantiene en $1.016.008 como piso salarial mensual según la última escala vigente. Este monto incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras, y no impacta en indemnizaciones. En cuanto a los últimos tramos del acuerdo: Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

$25.000 no remunerativos Marzo 2026: $35.000 no remunerativos En total, el acuerdo acumuló un 14% de aumento remunerativo y $160.000 en sumas no remunerativas distribuidas a lo largo del período. Qué pasa con las paritarias Con el cierre del esquema en marzo, abril encuentra al sector sin un nuevo acuerdo homologado. Las partes mantienen instancias de diálogo para revisar salarios en función de la inflación y definir una nueva actualización que impacte en los haberes de los trabajadores metalúrgicos.