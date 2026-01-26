Paritarias metalúrgicos: cuánto cobrarán de salario en febrero de 2026 tras el último acuerdo + Seguir en









El gremio cerró el acuerdo salarial con las cámaras del sector: habrá subas remunerativas, bonos mensuales y nuevos pisos salariales, sujetos a homologación.

La UOM cerró el acuerdo paritario para el período abril 2025–marzo 2026, con aumentos remunerativos y sumas fijas escalonadas. Pixabay

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó el acuerdo paritario que puso fin a la negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026 y confirmó los aumentos y sumas fijas que percibirán los trabajadores del sector. El entendimiento rige desde septiembre y se extiende hasta marzo de 2026, a la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo.

El acta fue rubricada por el secretario general Abel Furlán, los paritarios del sindicato y representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.

Fabrica Neba Industria Capacidad Instalada Trabajador Ganancias Metalurgico Trabajo Salario Asalariado Pyme Los nuevos salarios rigen desde septiembre y quedarán sujetos a la homologación de la Secretaría de Trabajo. Metalúrgicos: cuánto cobrarán en febrero de 2026 tras el acuerdo La aplicación de estos montos depende de la homologación oficial, paso necesario para que las empresas liquiden formalmente el incremento remunerativo y las sumas fijas. Según las escalas vigentes para el periodo que inicia en febrero, los valores básicos son:

Personal mensualizado Grupo “A” – Administrativo

Adm. 1°: $793.578,55

$793.578,55 Adm. 2°: $880.721,80

$880.721,80 Adm. 3°: $1.016.923,77

$1.016.923,77 Adm. 4°: $1.110.638,90 Grupo “B” – Técnico

Téc. 1°: $793.578,55

$793.578,55 Téc. 2°: $880.857,83

$880.857,83 Téc. 3°: $941.493,92

$941.493,92 Téc. 4°: $1.067.994,77

$1.067.994,77 Téc. 5°: $1.110.682,24

$1.110.682,24 Téc. 6°: $1.216.077,13 Grupo “C” – Auxiliar Aux. 1°: $763.406,89

$763.406,89 Aux. 2°: $830.818,53

$830.818,53 Aux. 3°: $945.480,67 Personal jornalizado (por hora) Categoría General Ingresante: $4.108,22

$4.108,22 Operario Calificado: $4.450,23

$4.450,23 Medio Oficial: $4.796,27

$4.796,27 Operario Especializado: $5.130,90

$5.130,90 Operario Esp. Múltiple: $5.424,41

$5.424,41 Oficial: $5.675,08

$5.675,08 Oficial Múltiple: $6.112,95

$6.112,95 Operador CNC (Oficial Superior): $6.112,95

$6.112,95 Oficial Múltiple Superior: $6.541,35 INDUSTRIA METALÚRGICA.jpg El Ingreso Mínimo Global de Referencia se fijó en $1.004.438 desde enero de 2026 como piso salarial mensual. Imagen: Pixabay Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se mantiene en $1.016.008 para el mes de febrero de 2026 (según la escala de progresión de la planilla). Este monto actúa como piso salarial mensual e incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras, sin integrar el salario básico ni impactar en indemnizaciones. Tramos y sumas fijas del acuerdo El esquema de incrementos y sumas no remunerativas para el cierre del ciclo paritario es el siguiente: Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos. Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.

$25.000 no remunerativos. Marzo 2026: $35.000 no remunerativos. En total, el acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo y $160.000 en sumas no remunerativas distribuidas a lo largo del periodo, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y una cláusula de revisión prevista para mediados de marzo para evaluar el impacto inflacionario.