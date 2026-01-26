La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó el acuerdo paritario que puso fin a la negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026 y confirmó los aumentos y sumas fijas que percibirán los trabajadores del sector. El entendimiento rige desde septiembre y se extiende hasta marzo de 2026, a la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo.
Paritarias metalúrgicos: cuánto cobrarán de salario en febrero de 2026 tras el último acuerdo
El gremio cerró el acuerdo salarial con las cámaras del sector: habrá subas remunerativas, bonos mensuales y nuevos pisos salariales, sujetos a homologación.
El acta fue rubricada por el secretario general Abel Furlán, los paritarios del sindicato y representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.
Metalúrgicos: cuánto cobrarán en febrero de 2026 tras el acuerdo
La aplicación de estos montos depende de la homologación oficial, paso necesario para que las empresas liquiden formalmente el incremento remunerativo y las sumas fijas. Según las escalas vigentes para el periodo que inicia en febrero, los valores básicos son:
Personal mensualizado
Grupo “A” – Administrativo
- Adm. 1°: $793.578,55
- Adm. 2°: $880.721,80
- Adm. 3°: $1.016.923,77
- Adm. 4°: $1.110.638,90
Grupo “B” – Técnico
- Téc. 1°: $793.578,55
- Téc. 2°: $880.857,83
- Téc. 3°: $941.493,92
- Téc. 4°: $1.067.994,77
- Téc. 5°: $1.110.682,24
- Téc. 6°: $1.216.077,13
Grupo “C” – Auxiliar
- Aux. 1°: $763.406,89
- Aux. 2°: $830.818,53
- Aux. 3°: $945.480,67
Personal jornalizado (por hora)
- Categoría General Ingresante: $4.108,22
- Operario Calificado: $4.450,23
- Medio Oficial: $4.796,27
- Operario Especializado: $5.130,90
- Operario Esp. Múltiple: $5.424,41
- Oficial: $5.675,08
- Oficial Múltiple: $6.112,95
- Operador CNC (Oficial Superior): $6.112,95
- Oficial Múltiple Superior: $6.541,35
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR)
El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se mantiene en $1.016.008 para el mes de febrero de 2026 (según la escala de progresión de la planilla). Este monto actúa como piso salarial mensual e incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras, sin integrar el salario básico ni impactar en indemnizaciones.
Tramos y sumas fijas del acuerdo
El esquema de incrementos y sumas no remunerativas para el cierre del ciclo paritario es el siguiente:
- Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.
- Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.
- Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.
En total, el acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo y $160.000 en sumas no remunerativas distribuidas a lo largo del periodo, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y una cláusula de revisión prevista para mediados de marzo para evaluar el impacto inflacionario.
