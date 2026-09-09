Créditos hipotecarios: proyectan que el fondeo del FGS permitirá ampliar el stock hasta un 23%

Los $2 billones previstos por el programa equivalen a casi una cuarta parte de la cartera vigente de préstamos hipotecarios en pesos. La iniciativa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones en todo el país.

El programa oficial que destina $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios tuvo el lunes pasado la primera licitación de depósitos UVA , en la que se adjudicaron $200.000 millones a un total de 13 bancos . Según el el Banco Central (BCRA), que actúa como agente financiero de la ANSES para estas operaciones, 18 bancos presentaron ofertas por más de $258.000 millones , que superaron los $200.000 millones adjudicables, y 13 entidades financieras resultaron adjudicadas .

Más del 80% del monto adjudicado se concentró en el tramo a cinco años. El tramo a 12 meses totalizó $35.600 millones a UVA + 2,67% , mientras que el tramo a cinco años alcanzó los $164.400 millones a UVA + 4,94% .

“La preferencia masiva por el fondeo largo sugiere que los bancos buscan calzar pasivos de duration extendida para reducir el endémico descalce de plazos entre fondeo y préstamos y, en consecuencia, estar en condiciones de mejorar las condiciones de sus créditos UVA”, detallaron desde Outlier .

Por su parte, la Fundación Libertad explicó que los $2 billones comprometidos funcionarían como un alivio parcial del descalce de plazos entre depósitos y créditos, pero no resuelven el problema de fondo, que es la escasez estructural de ahorro de largo plazo .

Según la consultora 1816 , como el stock de créditos hipotecarios en pesos es actualmente de $8,7 billones , el plan del FGS permitiría impulsar los préstamos hasta un 23% . En el caso de la medición realizada por Fundación Libertad , la expansión alcanzaría el 20% .

Sin embargo, desde Max Capital ven “un impacto limitado”, dado que los fondos ya se encontraban dentro del sistema bancario. Por lo tanto, el principal efecto será un cambio en la composición de los balances de los bancos, desde préstamos de corto plazo y bonos hacia créditos hipotecarios.

Cómo son los préstamos: tasa, plazo y monto máximo

Federico González Rouco, economista de Empiria, analizó por qué son tan atractivos los plazos fijos del FGS para fondear créditos hipotecarios, al comparar los plazos y las TIR que hay hoy en el mercado financiero.

“Se trata de un fondeo más ágil, barato y largo que el que hoy se maneja en el mercado financiero”, especificó. También adelantó, a partir del resultado de la licitación, que posiblemente las tasas de los créditos queden entre 6,5% y 7,5%.

Los bancos adjudicatarios de estos fondos previsionales públicos disponen de 90 días corridos -el plazo vence el 1º de diciembre- para convertirlos en préstamos bajo condiciones estrictamente reguladas:

Tasa máxima: no podrán cobrar a los usuarios una tasa superior a UVA + 7,5% anual .

no podrán cobrar a los usuarios una tasa superior a . Plazo mínimo: los créditos otorgados deberán tener un plazo mínimo de 15 años .

los créditos otorgados deberán tener un plazo mínimo de . Monto máximo: el tope por beneficiario será de 150.000 UVA —aproximadamente $315 millones o u$s200.000 —.

el tope por beneficiario será de —aproximadamente —. Destino exclusivo: únicamente podrán utilizarse para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda familiar.

Desde Fundación Libertad destacaron que, al establecer un tope a la tasa de interés, la medida comprime el valor de la cuota inicial y, por ende, disminuye el nivel de ingresos familiares requeridos para calificar, proyectando un alcance estimado de entre 17.000 y 18.000 operaciones de crédito en todo el país.

Esta cifra equivaldría a cerca del 40% de las 43.700 familias que accedieron a un crédito hipotecario nuevo durante 2025, según el relevamiento realizado por el BCRA.