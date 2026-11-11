RIGI: abren inscripción para la segunda ronda de negocios, con foco en petróleo, gas y energía

El encuentro será el 2 de diciembre y reunirá a 60 empresas compradoras con más de 2.000 proveedoras. El sector ya cuenta con 14 proyectos aprobados bajo el régimen, por u$s49.706 millones.

La inscripción para las reuniones comerciales de la segunda ronda estará habilitada hasta el 16 de noviembre. El encuentro se realizará el 2 de diciembre, con sede todavía pendiente de confirmación.

El Gobierno abrió la inscripción para la segunda Ronda de Negocios RIGI , que se realizará el próximo 2 de diciembre y tendrá como protagonistas a las empresas de hidrocarburos y energía . La convocatoria reunirá a 60 compañías compradoras con más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país, con el objetivo de vincular los grandes proyectos de inversión con la industria nacional y ampliar las oportunidades comerciales para las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Economía , dará continuidad a la primera edición realizada el 29 de octubre en Rosario , que estuvo enfocada en minería, industria e infraestructura. Esta vez, el eje estará puesto en una actividad que atraviesa una etapa de expansión productiva y de grandes inversiones, con Vaca Muerta como principal motor y proyectos de exportación de petróleo y gas que demandarán nuevos equipos, servicios especializados e infraestructura.

La inscripción para participar de las reuniones de negocios estará abierta hasta el 16 de noviembre . En cambio, quienes quieran asistir a las demás actividades del encuentro, sin formar parte de las rondas comerciales, podrán anotarse hasta el 30 de noviembre inclusive. La información y el formulario de inscripción sin costo están disponibles en el sitio oficial de las Rondas RIGI.

La sede todavía no fue confirmada. Inicialmente se había previsto realizar la jornada en Tecnópolis, en Villa Martelli , pero el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se modificaría el lugar. En el Gobierno buscan una ubicación que permita organizar el encuentro sin grandes desplazamientos logísticos y que tenga capacidad para recibir a una convocatoria que podría superar ampliamente la de Rosario.

La expectativa oficial es que la Ronda de Negocios RIGI dedicada a hidrocarburos y energía convoque a una cantidad significativa de empresas, en función del volumen de inversiones que se encuentran en marcha y de las necesidades de abastecimiento de las operadoras.

Entre las alternativas que se analizan aparece en primer lugar la Ciudad de Buenos Aires, aunque también podría elegirse como Plan B un predio de la provincia de Buenos Aires con espacio para más de 10.000 asistentes. Los recitales y la multiplicidad de eventos ya programados dificultan la búsqueda de un lugar a disposición.

Fe de erratas:

Provincia es Buenos Aires, el lugar es todavía a definir. Gracias https://t.co/KXzgp0abuC — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 5, 2026

La Provincia también lanza su Ronda de Negocios para energía y minería

En paralelo y para el día posterior, el gobernador Axel Kicillof organiza su encuentro con la cadena de valor de la energía y minería para el martes 1 de diciembre, de 8.30 a 17.00 en el Teatro Argentino de La Plata, ubicado en Av. 51 Nº 702.

Se trata de la 2° Ronda de Negocios de Energía y Minería que realiza la provincia, y se espera la participación de YPF, YPF Luz, PAE-Axion, Raízen, Shell, Pampa Energía, Vista Energy, Trafigura, Pluspetrol, Halliburton, SLB, San Antonio Internacional, Camuzzi, TGS, TGN, GASNEA, MetroGAS, Genneia, Minera Andina del Sol, entre otras.

En las rondas bonaerenses habrá reuniones B2B, stands institucionales, espacios de networking y conversatorios sobre desarrollo de proveedores. "El encuentro será una excelente oportunidad para que las empresas bonaerenses amplíen su red de contactos, generen nuevas oportunidades comerciales y fortalezcan su inserción tanto en el mercado local como en el internacional", indicaron desde la gobernación.

La inscripción sin costo a la 2° Ronda de Negocios de Energía y Minería de la provincia de Buenos Aires estará abierta hasta el viernes 13 de noviembre en el formulario web.

El gobernador Axel Kicillof encabezó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires un encuentro con cámaras, clústeres y pymes proveedoras de los sectores energético y minero, en el que anunció la segunda Ronda de Negocios de Energía y Minería.

Petróleo y gas: 14 proyectos RIGI aprobados y otros 13 en evaluación

La convocatoria tiene como telón de fondo el peso que adquirió el sector energético dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según los datos difundidos por Economía, hay 14 proyectos aprobados vinculados con hidrocarburos y energía, de los cuales 11 corresponden a Oil & Gas, por inversiones comprometidas de aproximadamente u$s49.000 millones, y tres al sector energético, por otros u$s706 millones.

A esa cartera se suman 13 iniciativas que todavía están en evaluación. Once corresponden a petróleo y gas, con inversiones estimadas en u$s117.436 millones, mientras que las dos restantes pertenecen al segmento de energía, por u$s458 millones.

En conjunto, los proyectos aprobados y en análisis representan una cartera potencial de inversiones superior a los u$s167.000 millones, aunque los montos de las iniciativas en evaluación todavía no constituyen inversiones aprobadas.

La escala de esos desarrollos explica el interés del Gobierno por acercar a las compañías que lideran los proyectos con los proveedores locales. Las necesidades abarcan desde materiales básicos para la construcción de instalaciones hasta equipamiento industrial, ingeniería, transporte, logística, perforación, fractura y servicios tecnológicos.

Sin embargo, todavía hay dificultades para la incorporación de empresas nacionales en la cadena de valor de los proyectos RIGI. Un dato concreto lo aportó la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC), al plasmar en un informe que el 66,9% de las importaciones realizadas por el RIGI se encuentra "en observación permanente por su relación con la producción nacional de bienes de capital".

"Es el indicador que mide cuánto de lo que compran los proyectos cae dentro del universo de productos que la industria argentina está en condiciones de abastecer", acotó la entidad.

En dólares, la cifra representa unos u$s362,7 millones sobre un total de u$s542,2 millones de compras al exterior. Según el informe en cuestión, de los 25 proyectos aprobados, 11 registran importaciones a su nombre, mientras que los 14 restantes todavía no llegaron a la etapa de compra de equipamiento.

En detalle, la CIPIBIC identificó 62 posiciones arancelarias bajo seguimiento, distribuidas en siete rubros distintos. Dentro de estos rubros, los que más divisas consumieron hasta el momento fueron: Calderías, tanques y estructuras metálicas (u$s113,2 millones), donde la mayor parte corresponde a los emprendimientos SIDERSA y al Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Generación y equipamiento eléctrico (u$s102,3 millones), donde se destacan las importaciones del Parque Eólico Olavarría, y Filtración y tratamiento de fluidos (u$s93,4 millones). En este último segmento las compras se encuentran repartidas en varias compañías.

Una apuesta por la generación de empleo

El comunicado oficial dimensionó el movimiento económico que genera la actividad: la cadena de hidrocarburos y energía sostiene alrededor de 440.000 empleos directos e indirectos en todo el país. Por cada puesto de trabajo directo, estima que se generan otros cinco en actividades vinculadas. Las principales operadoras se abastecen de casi 10.000 proveedores, de los cuales cerca de ocho de cada diez son pequeñas y medianas empresas.

La red incluye compañías dedicadas a la provisión de arena, áridos, cemento y acero; fabricantes de bombas, motores y equipos; firmas metalmecánicas; constructoras; empresas de transporte y logística; ingenierías y prestadoras de servicios para perforación y fractura. La ronda -indican desde Economía- buscará que esas empresas puedan conocer de primera mano los requerimientos de compra y contratación de las grandes compañías.

Vaca Muerta, producción récord y más exportaciones

El Gobierno también respaldó la convocatoria con los indicadores de crecimiento de la industria. En septiembre de 2026, la producción argentina de petróleo alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios, un 15% más que en el mismo mes del año anterior. Vaca Muerta explicó cerca del 70% del volumen nacional, consolidándose como el principal motor de la expansión.

El crecimiento de la producción ya tiene impacto sobre el comercio exterior. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la balanza comercial energética cerrará 2026 con un superávit cercano a u$s12.000 millones. Para 2030, las proyecciones del sector privado anticipan que ese saldo podría alcanzar los u$s28.000 millones, con exportaciones de hidrocarburos por unos u$s30.000 millones.

En ese escenario, los proyectos de infraestructura y exportación demandarán una mayor participación de proveedores nacionales. Entre las iniciativas de mayor escala se encuentran los desarrollos de transporte de crudo hacia la costa atlántica, las ampliaciones de procesamiento y evacuación de gas y los planes para exportar gas natural licuado desde Río Negro. La demanda también alcanzará a las empresas que participan de las perforaciones y completaciones de pozos en Vaca Muerta, donde la actividad requiere equipos, insumos y servicios de manera permanente.

La dinámica de las rondas permitirá que las empresas compradoras presenten sus necesidades de abastecimiento y contratación, mientras que los proveedores podrán mostrar sus productos, servicios y capacidades. Las reuniones se organizarán previamente para facilitar el contacto directo entre ambas partes y avanzar en posibles acuerdos comerciales.

La información y el formulario de inscripción sin costo están disponibles en el sitio oficial de las Rondas RIGI. Podrán anotarse hasta el 30 de noviembre inclusive.

De Rosario a una tercera ronda minera en Córdoba

La segunda edición será la continuidad de la experiencia realizada en Rosario el 29 de octubre, que tuvo a la minería como principal eje y reunió a empresas de distintos rubros industriales y de infraestructura. El encuentro convocó a 4.500 personas de 1.800 empresas, entre ellas 500 compañías santafesinas, y contó con representantes de 43 grandes proyectos estratégicos.

La jornada cerró con más de 2.500 reuniones comerciales y 800 encuentros de networking. La agenda incluyó 90 mesas de negocios, 11 conferencias, 14 paneles de capacitación y 15 espacios destinados a financiamiento y asistencia técnica. Participaron proveedores de 16 rubros de la economía, en una convocatoria que mostró el interés de las pymes por vincularse con las inversiones alcanzadas por el RIGI.

Santa Fe tuvo una participación destacada, tanto por la cantidad de empresas locales como por su estructura industrial. La provincia cuenta con una amplia red metalmecánica que históricamente abasteció al campo y a la producción agropecuaria, pero que también puede aportar capacidades a la minería, desde la fabricación de componentes y equipos hasta servicios de ingeniería y mantenimiento.

Según pudo saber Energy Report, la tercera Ronda de Negocios RIGI se proyecta para febrero de 2027 en Córdoba y volvería a tener a la minería como sector central. La elección de esa provincia responde, entre otros factores, a la intención de ampliar la participación de su entramado industrial y de sumar empresas proveedoras, pymes y firmas asociadas a la actividad minera. Lo mismo ocurrió con Santa Fe.

Córdoba acompañó desde el Congreso nacional distintas reformas legislativas orientadas a generar condiciones para el desarrollo de la minería. La próxima ronda buscaría trasladar ese respaldo al plano productivo, acercando a las empresas industriales de la provincia a los proyectos mineros que demandarán bienes, servicios y tecnología durante sus etapas de construcción y operación. Pero la tercera Ronda RIGI está a confirmar.