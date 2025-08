Se declara en quiebra empresa que manejaba la franquicia de una de las cadenas de comida rápida más famosas del mundo

burguer king La cadena de las hamburguesas de la coronita inició juicio a la compañía que operaba su franquicia en Estados Unidos por no cumplir con los estándares de calidad. Gentileza: Burguer King.

Las presiones no llegaron solo desde el mercado. En enero, la propia Burger King le inició un juicio por no cumplir con los acuerdos de remodelación de los locales. Aunque más tarde llegaron a un acuerdo, la relación ya estaba desgastada. Desde la compañía afirmaron que están reestructurando el sistema de franquicias y que los locales que no invierten o no rinden pasarán a manos de operadores con mejores resultados.