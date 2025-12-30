Tras su regreso a los escenarios, evalúan si el "Pity" Álvarez puede afrontar el juicio por homicidio + Seguir en









Tras su vuelta con un recital masivo en Córdoba, la Justicia reabre el análisis sobre la capacidad psicofísica del artista para enfrentar el juicio oral por el crimen cometido en 2018.

La Justicia analiza si Cristian “Pity” Álvarez Congiu se encuentra en condiciones de afrontar el juicio oral y público por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, luego de que el músico ofreciera un recital de más de tres horas ante 35.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La revisión del caso se activó a partir del impacto que generó la reaparición pública del exlíder de Viejas Locas, ya que el proceso judicial se encontraba suspendido por una presunta incapacidad psicofísica del imputado. En ese marco, una Junta Médica se reunirá el próximo 10 de febrero para evaluar si corresponde avanzar con la reanudación del debate oral.

pity-alvarez El Pity dio recital de más de tres horas ante 35.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Según trascendió, los peritos oficiales utilizarán como elemento de análisis el comportamiento del artista durante su reciente presentación en Córdoba. “Van a analizar las imágenes del concierto y van a determinar si ese hombre puede o no ir a un juicio”, explicó el periodista Martín Candalaft en el canal América.

Durante el recital, efectivos de la Policía intentaron registrar imágenes del show por pedido de la Fiscalía, con el objetivo de incorporarlas como prueba en la causa. Sin embargo, de acuerdo a la información disponible, el operativo no pudo concretarse luego de que personal de seguridad o allegados al músico les retiraran las cámaras a los uniformados en las inmediaciones del estadio.

Qué cargos enfrenta el Pity Álvarez Álvarez enfrenta cargos por el homicidio ocurrido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, además de los delitos de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas. La acusación sostiene que el músico disparó contra Díaz tras una discusión callejera, en un episodio que conmocionó a la opinión pública.

La causa se encuentra bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal general Sandro Abraldes, quien impulsa la reactivación del juicio al considerar que existirían indicios de una recuperación de las capacidades cognitivas y físicas del imputado. El show de Pity Álvarez en Córdoba derivó en una denuncia penal contra los organizadores El regreso de Pity Álvarez a los escenarios, luego de siete años de ausencia y con una causa judicial aún abierta, no solo generó una convocatoria masiva en Córdoba sino que también derivó en una nueva controversia judicial. Tras el recital realizado el sábado 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, la Justicia avanzó con una denuncia penal contra la productora del evento y contra funcionarios vinculados a su autorización. La presentación fue impulsada por el fiscal general Sandro Abraldes, quien interviene en el proceso por homicidio que enfrenta el músico. La acusación alcanza a Agustín Calleri, en su doble rol institucional, y a la empresa responsable de la organización del espectáculo. Según consta en la denuncia, el conflicto se originó por la falta de colaboración con un requerimiento judicial realizado en la previa del recital. Veinticuatro horas antes del show, se notificó a las autoridades provinciales la necesidad de permitir el ingreso de cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina, pertenecientes a la División Operaciones Técnicas Especiales. El objetivo de esa presencia era realizar tareas de supervisión técnica durante el evento, en función de la situación procesal del artista. Desde la fiscalía sostienen que ese pedido no fue atendido en los términos solicitados y que se registraron irregularidades que motivaron la presentación formal ante la Justicia de Córdoba.

