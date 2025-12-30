El camionero que vandalizó una roca en Nahuel Huapi pidió perdón y prometió reparar el daño

Tras la viralización del video que lo mostró haciendo un graffiti en una formación rocosa, el hombre difundió un mensaje público en el que reconoció el error, pidió disculpas y aseguró que se hará cargo de la remediación ambiental.

El camionero protagonista de una fuerte polémica en el Parque Nacional Nahuel Huapi pidió disculpas públicas este martes tras la difusión de un video que lo mostró realizando un graffiti sobre una formación rocosa . En un mensaje grabado en primera persona, reconoció el error y se comprometió a reparar el daño causado .

“ Mi nombre es Gustavo. Soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito. Bueno, pido disculpas del error que cometí ”, expresó en una grabación difundida horas después del episodio, en la que también aseguró no tener inconvenientes en asumir las consecuencias de su accionar. “ Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice ”, reiteró.

En el mismo mensaje, el camionero intentó contextualizar su conducta y destacó su trayectoria laboral. “ Yo ya llevo treinta años arriba de los camiones. Tengo una conducta intachable. Responsable, trabajador y todo. Vuelvo a repetir: estoy comprometido y me arrepiento de lo que hice ”, sostuvo, al tiempo que afirmó que de los errores “ se aprende ”.

El pedido de disculpas se conoció luego de que las imágenes del hecho se viralizaran en redes sociales y generaran un fuerte rechazo social , con reclamos de sanciones ejemplares y mayores controles en áreas naturales protegidas.

El episodio ocurrió el 26 de diciembre , cuando una cámara registró al hombre deteniendo un camión de una reconocida empresa de transporte en el kilómetro 1598 de la Ruta 40 , a la altura del paraje Valle Encantado , en Neuquén , para realizar la pintada sobre una roca dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi .

La escena fue filmada por un testigo que interpeló al conductor al advertir la acción. “¿Por qué hacés eso? No se puede”, se escucha decir al vecino, a lo que el camionero respondió: “¿Te molesta a vos?”, intentando justificar su conducta al señalar que existían otras intervenciones similares en la zona.

video en Nahuel Huapi El momento en el que Gustavo graffiteaba una roca en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Según el registro audiovisual, tras la discusión el camionero tomó una piedra e intentó intimidar a la persona que lo filmaba. Luego de completar la pintada, el aerosol utilizado fue abandonado en el lugar, hecho que fue constatado por los guardaparques que arribaron posteriormente.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi calificó la acción como una infracción grave a la normativa que protege el patrimonio natural. El análisis del material permitió identificar con precisión el sitio afectado y verificar el daño ambiental, por lo que se iniciaron los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

A partir de la evidencia recolectada y la colaboración ciudadana, la Intendencia se contactó con un referente de la empresa de transporte involucrada. Desde la firma manifestaron buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho, comprometiéndose a colaborar con tareas de remediación ambiental y a aplicar medidas internas.

Las autoridades del parque valoraron la actitud de la compañía y destacaron la importancia de preservar los ambientes naturales, así como el rol clave de turistas, residentes y visitantes en la detección de conductas que atentan contra el medioambiente.

Mientras avanza el proceso administrativo y legal contra Gustavo, las autoridades continúan coordinando acciones para restaurar el área dañada, en un contexto de creciente atención pública sobre la conservación de los espacios naturales y la responsabilidad individual dentro de las áreas protegidas.