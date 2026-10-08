Se define la privatización de AySA: se conocerán hoy las ofertas económicas de los dos consorcios que licitaron

El Gobierno nacional adjudica el 90% de AySA entre dos consorcios finalistas: la operación aportará u$s 500 millones al Tesoro y exigirá inversiones millonarias, en paralelo a un rediseño integral del cuadro tarifario. Los detalles, en la nota.

Privatización de AySA: El Gobierno definirá hoy la concesión del 90% del paquete accionario a dos consorcios finalistas.

El Gobierno nacional resolverá este jueves la concesión del 90% del paquete accionario de AySA , la empresa encargada del servicio de agua potable y red cloacal en el AMBA.

Junto con la señal hacia los mercados, la privatización le garantizará al Tesoro nacional un ingreso cercano a u$s500 millones . Cabe señalar que el monto forma parte de los recursos previstos por el Ministerio de Economía en su hoja de ruta financiera de hace tres meses.

En forma simultánea, se puso en marcha el proceso de audiencia pública para autorizar un aumento de tarifas , un factor determinante para la ecuación financiera de la empresa que resulte adjudicataria.

En el transcurso de las últimas horas, la administración Milei aprobó las ofertas técnicas de los dos grupos empresarios que avanzaron en las diferentes etapas de la licitación. Los sobres con la propuesta económica se abrirán mañana a las 10 en el Ministerio de Economía.

Junto con la señal hacia los mercados, la privatización le garantizará al Tesoro nacional un ingreso cercano a u$s500 millones.

Cabe subrayar que los grupos que se disputan AySA son: Rowing S.A. y el grupo Roggio ROAS S.A.U. Por un lado, la oferta de Rowing S.A. involucra a Transclor, de Mauricio Filiberti ; a la brasileña Arcos Saneamento e Participações (Grupo Equipav); y a PHX , un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.

Por otra parte, el segundo postulante es Roggio ROAS S.A.U. (Grupo Roggio), integrado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo opera actualmente Aguas Cordobesas y mantiene participaciones en servicios e infraestructura.

El segundo postulante es Roggio ROAS S.A.U. (Grupo Roggio).

Según lo establecido en los pliegos de licitación, la empresa que triunfe deberá ejecutar un programa de inversiones superior a los u$s2.000 millones entre 2027 y 2031. El esquema contempla obras de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.

Hacia 2031, el pliego establece alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Para el cierre del contrato —fijado inicialmente en 30 años con opción a prórroga—, la concesionaria deberá garantizar al menos un 90% de acceso a la red de agua y un 75% a la de cloacas.

El procedimiento

El procedimiento de la licitación se encuadra en la Ley de Bases, donde se declaró a AySA como una de las compañías estatales "sujeta a privatización", en articulación con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.

La privatización de AySA se lleva a cabo bajo la modalidad de etapa múltiple y sin precio base, con el objetivo de transferir a un único operador estratégico el 90% del capital social de la empresa, correspondiente a la totalidad de las acciones en manos del Estado nacional.

La privatización de AySA se lleva a cabo bajo la modalidad de etapa múltiple y sin precio base.

El marco licitatorio incluye además precisiones sobre la nueva estructura tarifaria, el modelo de financiamiento para los planes de obras y los esquemas de supervisión regulatoria.

Mauricio Filiberti, protagonista

El empresario Mauricio Filiberti es uno de los actores clave del proceso licitatorio: es el dueño de Transclor, histórica proveedora de insumos de AySA, y de manera simultánea integra el consorcio que encabeza Rowing S.A. Transclor provee insumos químicos esenciales para la potabilización del agua, entre los que destacan derivados del complejo cloro-soda y el policloruro de aluminio (PAC).

De confirmarse la adjudicación a favor del consorcio, una de las claves será la fiscalización del proceso de compras, la contratación de empresas vinculadas y las garantías de libre competencia entre proveedores.

El empresario Mauricio Filiberti es uno de los actores clave del proceso licitatorio.

Cabe subrayar que Filiberti también es accionista de Edenor, distribuidora que posee en AySA a uno de sus mayores clientes industriales debido al alto requerimiento eléctrico de las plantas de potabilización, los bombeos y las estaciones depuradoras.

Ajuste de tarifas

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) oficializó la convocatoria a audiencia pública para el 26 de octubre. En el encuentro se evaluará el pedido de AySA para actualizar los coeficientes zonales y el esquema tarifario, un movimiento considerado clave en medio de la licitación de la privatización de la empresa.

El llamado se formalizó el jueves pasado a través del Boletín Oficial. El debate central girará en torno a la propuesta técnica presentada por AySA, que busca actualizar un esquema tarifario que no registra una revisión integral desde su diseño original.

La empresa plantea simplificar el esquema zonal del régimen no medido: la propuesta busca reducir los 11 coeficientes actuales —que oscilan entre 1,10 y 3,50— a una escala de 5 niveles que irían de 0,75 a 2,75.