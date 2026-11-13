Service del auto por kilometraje: ¿qué mantenimiento le toca a tu vehículo y cuándo hacerlo?

Hacer controles periódicos te ayuda a detectar desperfectos, prolongar la vida útil del motor y evitar refacciones costosas.

El mantenimiento preventivo del auto es fundamental para conservar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.

El mantenimiento del auto es fundamental para garantizar su buen funcionamiento y reducir el riesgo de fallas mecánicas . Aunque muchos conductores esperan a encontrarse con un ruido extraño o una pérdida de rendimiento para visitar el taller, las revisiones preventivas ayudan a identificar problemas antes de que se conviertan en averías importantes.

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De todas formas, no todos los autos necesitan las mismas intervenciones ni frecuencias. El kilometraje, la antigüedad, el tipo de motor y las condiciones de uso determinan qué componentes requieren atención, por lo que es necesario conocer las distintas etapas del mantenimiento para organizar los controles y cuidar el presupuesto .

Cada visita al taller debe incluir una revisión general de los componentes esenciales para el funcionamiento y la seguridad del vehículo. Entre los controles más importantes se encuentran:

Las revisiones mecánicas periódicas ayudan a detectar posibles problemas antes de que se agraven.

Estos controles permiten detectar pérdidas, desgaste prematuro y otras anomalías . Hay que tener en cuenta que revisar un componente en cada service no significa reemplazarlo si o si. Los cambios de aceite, filtros y demás piezas deben respetar los plazos establecidos en el manual del vehículo, que también pueden depender del tiempo transcurrido.

luces: verificar el funcionamiento de faros, luces de giro, freno e indicadores del tablero

frenos: inspeccionar el funcionamiento del pedal y el estado general del sistema

líquidos: comprobar los niveles del refrigerante, líquido de frenos y otros fluidos correspondientes al modelo

neumáticos: controlar la presión, el desgaste y la presencia de cortes o deformaciones

filtros: revisar el de aire del motor y sustituirlo según el intervalo indicado por el fabricante

aceite de motor: verificar su nivel y estado, y reemplazarlo junto con el filtro cuando corresponda

A los 5.000 kilómetros , el mantenimiento puede concentrarse en una inspección preventiva, especialmente en autos que se usan constantemente. Los puntos recomendados incluyen:

El estado de los neumáticos influye directamente en la seguridad y el rendimiento del vehículo.

verificar el estado y la tensión de las correas auxiliares

revisar el funcionamiento del embrague, cuando el sistema permita ajustes

inspeccionar los componentes de la suspensión

comprobar las luces y los indicadores del tablero

controlar la estabilidad de la marcha mínima del motor

A los 10.000 kilómetros, la revisión suele incorporar controles más amplios en relación con los neumáticos y el sistema eléctrico. En esta etapa conviene:

rotar los neumáticos siguiendo las indicaciones del fabricante

revisar la alineación y el balanceo cuando existan vibraciones o desgaste irregular

comprobar el alternador, el sistema de arranque y las conexiones eléctricas

inspeccionar las pastillas, los discos y el pedal de freno

buscar posibles fugas en mangueras, tuberías y conexiones

revisar las escobillas limpiaparabrisas y reemplazarlas si presentan desgaste

La rotación de neumáticos suele recomendarse cada 8.000 a 10.000 kilómetros, aunque el intervalo depende del vehículo y del tipo de neumático.

Los controles del motor permiten mantener un funcionamiento eficiente y evitar averías inesperadas. Magnific

Controles clave entre los 15.000 y 30.000 km

A medida que aumenta el kilometraje, adquieren mucha más importancia las revisiones de suspensión, dirección, frenos y componentes auxiliares. A los 15.000 kilómetros, se recomienda prestar atención a:

guardapolvos de los ejes, rótulas y terminales de dirección

recorrido y funcionamiento de los pedales de embrague y freno

amortiguadores, suspensión y soportes

batería y sistema de carga

cerraduras y bisagras de las puertas

limpiaparabrisas y sistema lavavidrios

A los 20.000 kilómetros, pueden incorporarse otros controles como:

verificar los soportes del motor y del sistema de escape

revisar los rodamientos de las ruedas traseras

inspeccionar o cambiar el filtro de habitáculo del aire acondicionado

comprobar el estado general de las mangueras y conexiones

En los autos con rodamientos sellados no hay que hacer un engrase periódico, salvo que el diseño indique otro procedimiento. A los 30.000 kilómetros, el service puede requerir una inspección más exhaustiva:

revisar correas auxiliares y tensores

controlar el desgaste de las pastillas y los discos de freno

verificar la eficacia del sistema de frenado

inspeccionar el aire acondicionado

controlar los fluidos de transmisión y diferencial cuando corresponda

evaluar nuevamente alineación, balanceo y suspensión Un vehículo en buenas condiciones requiere atención tanto a sus componentes mecánicos como a sus sistemas de seguridad. Magnific

Todo lo que cambia a los 50.000 y 100.000 km

Al llegar a los 50.000 kilómetros, el mantenimiento puede incluir intervenciones más profundas, especialmente si el vehículo acumula varios años de uso. En esta etapa es importante revisar:

filtro de combustible y sistema de alimentación

bujías y cables de encendido, en los motores que los utilizan

correas auxiliares y sus tensores

estado del refrigerante y del circuito de enfriamiento

líquido de frenos y sistema hidráulico de embrague, cuando corresponda

suspensión, soportes y componentes de dirección

funcionamiento del sistema de inyección

También hay que consultar el intervalo previsto para la correa de distribución, si el motor cuenta con ella. Su reemplazo depende del diseño y de las especificaciones del fabricante, tanto por kilometraje como por antigüedad. A los 100.000 kilómetros, se vuelve importante revisar el historial de mantenimiento para identificar trabajos pendientes como:

inspeccionar el sistema de distribución y sus componentes

verificar el estado de frenos, discos y pastillas

controlar amortiguadores, bujes, rótulas y dirección

revisar el radiador, las mangueras y el sistema de refrigeración

evaluar bujías, bobinas y otros componentes de encendido

comprobar posibles pérdidas de aceite y otros fluidos

revisar el funcionamiento general del motor y la transmisión

En los motores equipados con cadena de distribución, no existe una obligación de cambiarla a los 100.000 o 120.000 kilómetros. Algunas están diseñadas para durar por mucho tiempo, aunque deben inspeccionarse ante ruidos, fallas o indicaciones específicas del fabricante.