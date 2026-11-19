La segunda edición de Festival en tu Barrio será el 12 y 13 de diciembre, con un jurado de especialistas que premiará lo mejor de la gastronomía regional, shows en vivo, colecta solidaria y entrada libre y gratuita.

El festival buscará batir un récord nacional el sábado 12 de diciembre, con la elaboración y cocción de un chorizo que aspira a convertirse en el más largo de la Argentina.

Después de su primera edición en 2025, Festival en Tu Barrio regresa con una segunda convocatoria el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre, de 12 a 21 hs, en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo” , en Berazategui.

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El evento ofrecerá dos jornadas dedicadas a la gastronomía argentina, los productos regionales, la música y las tradiciones populares. Con actividades para toda la familia, reunirá a productores, emprendedores, grupos de jóvenes y visitantes en un espacio que busca mantener viva la cultura argentina a través de sus sabores, costumbres y expresiones artísticas.

El gran desafío tendrá lugar el sábado 12: sobre una parrilla sin precedentes y a puro fuego, el festival intentará cocinar el chorizo más largo de la Argentina . El embutido será producido, elaborado y cocinado por el propio equipo, con la intención de alcanzar un nuevo récord nacional.

La respuesta se conocerá durante el festival, cuando se revele la extensión de esta preparación especial, que promete ser uno de los principales atractivos de la edición 2026.

La segunda edición se realizará el 12 y 13 de diciembre en Berazategui.

A lo largo de las dos jornadas, el festival estará dividido en cuatro espacios temáticos, cada uno con diferentes propuestas gastronómicas y productos regionales:

Barrio de las Picadas: sabores, fiambres, quesos y productos ideales para compartir.

sabores, fiambres, quesos y productos ideales para compartir. Barrio Goloso: alfajores, chocolates, dulces, pastelería y otras delicias.

alfajores, chocolates, dulces, pastelería y otras delicias. Barrio de las Bebidas: distintas propuestas para conocer y disfrutar una variedad de bebidas.

distintas propuestas para conocer y disfrutar una variedad de bebidas. Barrio Argento: productos regionales, sabores tradicionales y gastronomía representativa de nuestro país.

Cada espacio tendrá sus propios protagonistas y formará parte de una competencia que buscará destacar la calidad, la creatividad y el trabajo de los productores.

Más de 100 productores regionales participarán del encuentro.

Qué habrá durante los dos días

Gastronomía: más de 100 productores regionales, food trucks, parrillas y bebidas.

más de 100 productores regionales, food trucks, parrillas y bebidas. Shows en vivo: escenario al aire libre con espectáculos de cumbia, folklore y danzas tradicionales.

escenario al aire libre con espectáculos de cumbia, folklore y danzas tradicionales. Premios: el “Producto Regional de Oro” y el “Chegusán de Oro” , que serán elegidos por un jurado de especialistas.

el , que serán elegidos por un jurado de especialistas. Charlas: profesionales del sector gastronómico ofrecerán charlas y capacitaciones en el escenario interior.

profesionales del sector gastronómico ofrecerán charlas y capacitaciones en el escenario interior. Homenaje: el domingo se realizará un reconocimiento a los héroes de Malvinas.

Un jurado para premiar lo mejor del festival

El encuentro otorgará dos distinciones principales: el Producto Regional de Oro y el Chegusán de Oro. Además, los productores que resulten ganadores en cada barrio recibirán un stand gratuito para participar de la próxima edición.

Los representantes de los distintos espacios también competirán por los dos premios principales, que serán definidos en conjunto por el jurado. La instancia final tendrá lugar el domingo y los resultados se darán a conocer en el escenario principal.

El jurado del Barrio Goloso estará presidido por Juan Manuel Logiacco, sommelier de alfajores con experiencia en certámenes de pastelería. Lo acompañarán Florencia Menescaldi y Pablo Galván, especialistas en pastelería artística y directores de una academia virtual que cuenta con más de 20.000 alumnos.

Por su parte, Gino Leal, gerente gastronómico con 12 años de trayectoria y líder de Paesano y Baxar, estará a cargo de evaluar el Barrio de las Bebidas. Almendra en tu Cocina, especialista en gastronomía, tendrá la responsabilidad de elegir las propuestas destacadas del Barrio Argento.

En tanto, Vilmar Paiva, fundador de Asado Campero, y Claudio Valerio, chef y embajador gastronómico de cuatro asociaciones internacionales, degustarán los productos para seleccionar al ganador del Chegusán de Oro.

El evento también contará con música en vivo, cumbia, folklore y danzas tradicionales.

Importantes premios y una edición solidaria

Los dos reconocimientos principales estarán acompañados por importantes premios para los productores. Quien obtenga el Producto Regional de Oro recibirá una moto Keller Crono 110 Full 0 km, un stand bonificado para la edición 2027, una orden de compra de $500.000 en Toto’s Cerámicos y electrodomésticos.

En el caso del Chegusán de Oro, el ganador se llevará una bicicleta, un asador con fogonero Ñuke y electrodomésticos.

La solidaridad también será protagonista de esta segunda edición. A través de Justo Lamas, de R.S.E. Indalo, y Grupo de Encuentro, se organizará una colecta de alimentos y juguetes para ayudar a distintas familias durante la Navidad. El objetivo será superar las 20 toneladas de alimentos y juguetes reunidas en la primera convocatoria.

El evento es impulsado por Diego Costa, de C5N en tu Barrio, y producido por Grupo Indalo. Su primera edición se llevó a cabo en diciembre de 2025, en el mismo predio, y convocó a más de 45.000 personas, además de reunir a más de 100 productores, cocineros y emprendedores regionales.

Especialistas elegirán a los ganadores del Producto Regional de Oro y el Chegusán de Oro.

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