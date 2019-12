Señal: Georgieva felicitó a Alberto y reiteró compromiso con el país

Diagnóstico

En su discurso, el flamante presidente realizó un diagnóstico de la situación del país con los acreedores y también con el FMI. En referencia al Fondo, Fernández remarcó: “Para poner a Argentina de pie el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado”. Además, señaló: “Es imposible pagar la deuda externa si no hay crecimiento. Queremos tener una buena relación con el FMI, pero sin crecimiento no podemos pagar”.

En 2018, el FMI otorgó al país un crédito por u$s56.700 M, de los cuales ya fueron desembolsados unos u$s44.000 M. Días atrás, Alberto Fernández dijo que no solicitará que se complete el traspaso de los u$s11.000 M pendientes. Durante los próximos años, afrontar el pago de la deuda externa será uno de los principales desafíos para la administración de Alberto Fernández. En acuerdo con el Fondo que está en vigencia contempla cuatro vencimientos por casi u$s1.600 M con el organismo para 2020: u$s374 M en febrero, u$s402 M en marzo, u$s411 M en agosto y u$s411 M en noviembre. En mayo hay otro compromiso con el Club de París por u$s2.132 M. En tanto, para el año próximo, los vencimientos de deuda en moneda extranjera con el sector privado suman cerca de u$s20.000 M.

Alberto Fernández ya se había referido al Fondo la semana pasada, cuando presentó a los integrantes de su gabinete: “Con el FMI estamos trabajando, es un trabajo que debe hacerse silenciosamente. Que los argentinos estén tranquilos que estamos ocupados en el tema. Los equipos están en un proceso de negociación y estamos satisfechos con la forma que evoluciona”.