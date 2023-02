Para Coninagro, las medidas del Gobierno "responden a los pedidos de la Mesa de Enlace"

El ruralista instó a los productores a que tramiten las declaraciones de emergencia para poder acceder a los beneficios. "Pedimos que se agilicen las gestiones y que lleguen las disposiciones rápidamente a cada una de las sucursales en el caso del Banco Nación y de las agencias, en el caso de la AFIP", detalló.

Asimismo, indicó que desde las cooperativas se les brindará ayuda a los productores que no estén con las carpetas al día. "Debemos ayudar a los productores que muchas veces están laburando en sus predios a que puedan acceder a esta gestión de las declaraciones juradas para que puedan acceder a estos beneficios", reiteró.

Laucirica subrayó que durante las reuniones "se los vio preocupados a los funcionarios pero, más que todo, dispuestos a buscar soluciones", y adelantó que se trabajará sobre anuncios destinados para la ganadería y las economías regionales en los próximos encuentros.

"Se estiman pérdidas de u$s12.000 millones. Son números muy fuertes", advirtió el titular de Coninagro sobre el impacto de la sequía.

Más allá del paquete de medidas, Laucirica ratificó que hay otros reclamos que persisten y que no forman parte de la coyuntura. "Nosotros advertimos problemas básicos que veníamos arrastrando desde el sector y que también se pueden translucir en toda la sociedad en su conjunto como la alta carga fiscal, la inflación, la brecha cambiaria y el atraso cambiario", afirmó.

En ese sentido, resaltó que "estos temas se mantienen", pero que "la gravedad de estas inclemencias climáticas hace que muchas veces hayan perdido un poquito de atención".

Laucirica también respondió a un comunicado firmado por las sociedades rurales de diversas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, que cuestiona "las palmadas y sonrisas" de los dirigentes de la Mesa de Enlace por el diálogo que entablaron con el Gobierno.

"Sentimos ese hartazgo que tiene toda la gente pero, ante ese hartazgo, tenemos que seguir conversando, dialogando, buscando consenso y seguir pidiendo por políticas de Estado que nos den seguridad y sean perdurables en el tiempo", se diferenció.

En ese sentido, señaló que "con agresiones" los representantes del sector "no pueden llegar a los funcionarios". "Nosotros realmente tratamos de tener una relación fluida y eso no quiere decir que no defendamos con todas nuestras convicciones la situación que estamos viviendo", concluyó el presidente de Coninagro.