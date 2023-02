El paquete de medidas para el campo tendrá un costo fiscal superior a $100.000 millones

Por este motivo, en Economía esperan que los gobernadores e intendentes también se sumen con medidas de “alivio”, para que todo el esfuerzo no recaiga en Nación. “Los gobernadores podrían avanzar con al menos firmar un decreto que declare la emergencia, y las intendencias suspender alguna tasa”, reclamó una fuente oficial.

El subsidio en las tasas de interés para los créditos tendrá un costo fiscal de $15.000 millones: $10.000 millones los pondrá la Secretaría de Agricultura, que encabeza Juan José Bahillo, mientras que otros $5.000 millones provendrán de la Secretaría de Industria. Además, habrá $5.000 millones para fondos rotatorios, que van a instrumentarse en forma directa en las provincias y municipios.

Finalmente, gran parte del esfuerzo de las medidas lo tiene que poner la AFIP, que encabeza Carlos Castagneto. El costo es difícil de estimar, pero podría ascender a $60.000 millones. Es lo que tendría que pagar el sector en el anticipo del impuesto a las Ganancias. Ese pago queda suspendido para los productores con dificultades o abarcados por la emergencia. Además, la AFIP suspenderá los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes.

De todos modos, fuentes de Agricultura aclararon que las estimaciones del costo fiscal varían, porque dependen de cuántos de los 51 mil productores afectados soliciten las medidas. “Hay algunos pequeños productores que prefieren no hacer trámites, mientras otros ven que puede haber lluvias, y ahí el universo se reduce notablemente porque sus expectativas empiezan a cambiar. Hace 20 días cuando no llovía a estas medidas se hubieran adherido masivamente”, explicaron.

Algo que notaron en el Gobierno es que los productores tienen “miedo de plantear la emergencia”, ante el temor de que después “venga la AFIP”. Por ese motivo, la AFIP definió que pondrá el ojo en los diferimientos impositivos superiores a $50 millones.

En Economía creen que las medidas que serán más usadas son las suspensiones de embargos de AFIP, así como la toma de créditos, debido a que el Banco Central derogará este jueves en la reunión de directorio la resolución que imponía una “sobretasa” a quienes no liquidaran la soja, una medida tomada en el marco del primer dólar soja, en septiembre pasado. “Fue un encono de Pesce (titular del BCRA) con los sojeros”, opinó una fuente oficial.

A futuro, en Agricultura buscarán “segmentar” esta medida: consideran que pueden distinguir entre quienes “stockean” soja para especular, y quienes la retienen como parte de un proceso productivo industrial.

A nivel político, en Economía definen a Massa como un “pragmático”. Aseguran que la Mesa de Enlace se fue “conforme, y si estaban contentos no lo van a reconocer”. La reunión se llevó a cabo con un “tono cordial”, y hasta hubo agradecimientos a Massa. Luego, aseguran que no se sienten “engañados” por las críticas que se dan posteriormente en los sets de televisión. “Entiendo su postura, tienen que dejar conformes a las bases, porque sino la discusión se anarquiza y el Gobierno se queda sin interlocutores válidos”, opinó un hombre cercano al ministro.

Ante la consulta de Ámbito de si tienen críticas internas por un alivio al campo que podría superar los $100.000 millones, fuentes oficiales contestaron: “Massa tiene el apoyo de Cristina y Alberto porque habla con ellos antes de las medidas, no es un improvisado”.

Según contaron en Agricultura, hubo acuerdo en las medidas entre Economía, el Banco Nación y la AFIP. “Se hizo fácil porque estuvimos todos en las reuniones con la Mesa de Enlace, entonces cada organismo escuchó de primera mano las problemáticas”, contó una fuente cercana a Massa.

Próximo round

El Gobierno se prepara para el próximo round con el agro que será al momento de la liquidación de la cosecha gruesa, aunque se siente menos “frágil” para negociar. Todavía no hacen una proyección de la pérdida millonaria de dólares que trae la sequía, dado que todavía no terminó la etapa de siembra, y no se sabe cuántas hectáreas habrá. De todos modos, no tienen un panorama tan desalentador como algunos centros de estudios: confían en que no va a haber tanta pérdida en soja, y que los precios internacionales seguirán atractivos.

Saben, de todos modos, que el campo pedirá una medida para una liquidación que llegará un mes más tarde de lo habitual. Sobre todo con una brecha del 100%, pero mucho más después de que les hayan otorgado un dólar soja 2, cuando se había dicho que el 1 era el único. De todos modos, hoy el dólar soja 3 no está sobre la mesa, por las distorsiones que trae, y por la negativa del FMI.

Además, el Gobierno se siente menos frágiles: “No tenemos la solvencia económica de Brasil, pero tampoco estamos en la situación de julio pasado sin reservas”, contó una fuente oficial. Economía confía que en invierno estará el gasoducto Néstor Kirchner, y con ello un ahorro millonario en dólares para las importaciones de energía, que junto con los elevados precios de los fertilizantes, había superado los u$s 5.000 millones.