Bajan los precios de la soja y el maíz mientras suben los del trigo

El aceite de soja acompañaba la tendencia bajista y caía US$ 5,7 hasta US$ 749,8 por tonelada (para octubre).

El valor del maíz, en tanto, registraba pérdidas de US$ 0,5 hasta US$ 145,1 por tonelada (posición diciembre), ya que el informe semanal del USDA reportó que la condición de los sembrados fue ligeramente mejorada, con 61% en nivel entre "bueno y excelente", un punto por encima de la semana previa.

A su vez, los contratos de trigo exhibían una recuperación de US$ 0,8 por tonelada, hasta US$ 204,7 (posición diciembre) y US$ 207,7 (para marzo de 2021), impulsados por una rueda de compras de oportunidad, concluyó el reporte de la BCR.

Molienda de soja

La molienda de granos de soja en Argentina cayó un 20,6% interanual en agosto a 3,3 millones de toneladas, informó en las últimas horas del lunes el Ministerio de Agricultura del principal exportador mundial de los derivados de la oleaginosa.

En los primeros ocho meses del 2020, se procesaron un total de 25,9 millones de toneladas del grano, un 9% por debajo del mismo período del año pasado, según el reporte mensual del Gobierno argentino.

De la molienda de agosto, se obtuvieron 2,5 millones de toneladas de harina de soja y 657.229 toneladas de aceite de la oleaginosa.

Según datos oficiales, Argentina cosechó 49 millones de toneladas de soja en la campaña 2019/20 -cuya campaña terminó en julio-, desde los 55,3 millones recolectados en la temporada anterior. La siembra de la nueva campaña 2020/21 comenzará en octubre.