Volvería a caer el área agrícola este año

… que una baja de al menos 2 millones hectáreas volvería a registrar la superficie agrícola argentina en la próxima campaña que comenzará en mayo-junio rodeada de más dudas que certezas. En materia internacional, no está claro aún qué cantidad y tipo de restricciones se pueden llegar a imponer al comercio, si bien se sabe que los “alimentos” son los que menos cantidad de impedimentos pueden sufrir. Sin embargo, el achicamiento de la economía global (con un PBI bajando, en promedio, más del 6%), sumado al desplome de otras variables, como el petróleo, no ayudan al agro. De hecho, tanto en Europa donde algunos ya pretenden suspender el “corte” obligatorio de la gasolina con biocombustibles, como en los EE.UU. donde el derrumbe del consumo local de combustibles fósiles destruyó los precios, determinando que los “bio” no puedan siquiera competir, se prevé una fuerte caída de la demanda de granos para ese destino, lo que estaría agregando un elemento fuertemente bajista a la soja y, más aún, al maíz. Esto, sumado a la falta de competitividad local por el nuevo atraso del tipo de cambio sumado a las retenciones, vuelven muy poco atractivos a los cultivos. Tanto es así que hasta el trigo, que todavía presenta precios internacionales algo más sostenidos, está mostrando resultados entre negativos y neutros para la próxima campaña, aún con el doble cultivo con soja. Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el cultivo en el centro-norte del país (hasta 700 km. de puerto) “llama la atención el acotado margen neto que obtendría el dueño del campo (explotación por sus propios medios sin arrendar). Luego de pagar todos los impuestos lograría apenas un 12% del total de los Ingresos Brutos que percibe por la venta de su producción (rinde por precio de venta estimado de la mercadería). Idéntico comentario se puede expresar para el margen neto que obtiene el arrendatario (8% sobre sus ingresos brutos totales). Hay que tener presente que las producciones en el norte son sumamente riesgosas por la alta volatilidad climática, lo cual impacta fuertemente en los rindes”, destaca el trabajo.