Tarjetas: sugieren cancelar saldo en dólares antes que termine el año

En el caso de un resumen de una tarjeta de crédito que se paga el 4 de enero de 2021, la percepción del 35% será practicada ese día. Si un contribuyente autónomo, entonces, decide abonar el día de vencimiento, la percepción recién podrá computarse en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto sobre los Bienes Personales, según sea el caso, del Período Fiscal 2021 que vencerá en junio 2022.

Otro caso es el de empleados de relación de dependencia que pagan Ganancias de la Cuarta Categoría, que podrán informar sus operaciones a través del sitio de la AFIP, pero los empleadores solo podrán computarla en la liquidación anual del gravamen en abril de 2022.

En el caso de personas que no son contribuyentes de Ganancias, ni de Bienes Personales, o que tampoco sean monotributistas, que son los únicos que pueden compensar los saltos anticipados en la compra de dólares, podrán pedir a la AFIP la devolución a partir del 1ro de enero de 2022. “Si adelantan el pago y el mismo se acredita en el año 2020, las percepciones serán practicadas en la fecha de pago”, recomendó Domínguez quien explicó que “adelantar una semana el pago beneficia, al no tener que esperar un año más para poder computar las mismas con la correspondiente pérdida del valor del crédito por el efecto de la inflación”.

Por otro lado, el analista recomendó hacer las últimas compras de este año mediante tarjetas de débito porque el banco practicará la percepción del 35% en el momento. “De esta forma, la percepción que se realice en estos últimos días de 2020 será computable para el Período Fiscal 2020 tal como indicamos respecto a las percepciones del 35% de tarjetas de crédito que se paguen en 2020”, agregó.

La única dificultad que estarían presentando los bancos por estos últimos días del año es cómo computar los casos de que quienes cancelen en forma parcial los saldos que tengan de consumos en moneda extranjera. Según pudo averiguar Ámbito, ese aspecto no está claro. En algunos casos se plantean problemas de sistemas combinado con los criterios tributarios que aplique cada entidad. No estarían en condiciones de imputar una percepción parcial a un contribuyente que cancela solo una parte de su deuda.

Damian Di Pace, titular de la consultora Focus Market, opinó que como los anticipos de Ganancias que pagan las personas cuando compran dólares no tienen mecanismos de ajustes por inflación “en general no se toma como una percepción”. “El problema es la inflación”, explicó el consultor especializado en consumo, quien igualmente indicó que todavía “no va a tener mucho impacto” en las finanzas personales porque no se trata de importes muy altos, teniendo en cuenta que existe un limitante de 200 dólares al mes por persona. Di Pace consideró que la percepción podría cobrar mayor relevancia en el verano si hay más gente viajando al exterior. “La falta de mecanismos de ajuste por inflación, viene de largo. Por ejemplo, por la modificación de Bienes Personales del ex ministro Dujovne hoy el dueño de una cochera ya esté pagando el impuesto” explicó.

Como se recordará, el gobierno dispuso agregar una percepción del 35% a la compra de dólares, tanto sea en billetes o por compras con tarjetas como una manera de desalentar la demanda minorista de la divisa. De unos u$s900 millones mensuales, la compra por “chiquitaje” bajó a unos u$s300 millones. Eso implica que habría percepciones cobradas por la AFIP por valor de unos $9000 millones por mes, de modo que si se toman los últimos tres meses del año el monto a devolver en 2021 sería de unos $27.000 millones.