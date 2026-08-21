Tensión por los bonos de EEUU: Scott Bessent intenta llevar calma a los mercados, pero la volatilidad sigue + Agregar ámbito en









Menos de 24 horas después de anunciar que duplicará el volumen de sus recompras de deuda, el secretario del Tesoro de Estados Unidos se obligado a salir a declarar nuevamente, afirmando que el tope de recompras anunciado no es un techo y que podría ampliarse.

Bessent aseguró que presentará una nueva iniciativa fiscal para abordar los costos de endeudamiento.

Los bonos del Tesoro de EEUU experimentaron un momento de tranquilidad luego de que el miércoles el gobierno de Donald Trump anunciara que duplicaría la recompra de "Treasuries" a largo plazo. Sin embargo, para este viernes esa tranquilidad ya se había esfumado y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, debió salir a declarar nuevamente, con el objetivo de calmar a los mercados.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 30 años — el termómetro de la economía global — se ubican en 5,245%, cerca del pico de 5,3% que tocaron hace tan solo una semana. En el último mes, los rendimientos subieron más de 2% y en los últimos seis meses esa cifra subió a 11%.

Bessent aseguró que el tope anunciado el miércoles era un mínimo y no un límite estricto. "Realizamos recompras de manera habitual y vamos a aumentar su volumen", planteó. Y agregó que ese monto "podría llegar a ser superior a los u$s4.000 millones por emisión".

Consultado sobre los motivos detrás de esa decisión, el secretario del Tesoro, señaló: "En parte se trata de enviar una señal y de mostrar que creemos que las rentabilidades no reflejan los fundamentales subyacentes".

Bessent señaló la escasa liquidez especialmente en el tramo de los bonos del Tesoro a 30 años como origen de las tensiones en el mercado de deuda norteamericana. Aunque evitó dar una cifra y afirmó que el Tesoro seguirá de cerca cómo evolucionan las variables.

Depositphotos La cuestión fiscal En otra de sus intervenciones públicas, Bessent aseguró que la administración de Trump presentará una nueva iniciativa fiscal para abordar los costos de endeudamiento, que se encuentran en su máximo nivel en décadas. "Probablemente anunciaremos a finales de esta semana o principios de la próxima un mayor enfoque en la consolidación fiscal", declaró Bessent en una entrevista el jueves. En otra entrevista, explicó que Trump le había encomendado, junto con el director de Presupuesto, Russ Vought, la implementación de dicha iniciativa. Sin embargo, existen dudas sobre la posibilidad de recortar de gastos suficientes para reducir de manera significativa un déficit presupuestario de más del 6% del PBI, cuando solo los intereses este año ascienden a u$s1,2 billones, mientras que la deuda de EEUU acaba de superar los u$s40 billones.