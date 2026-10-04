Elecciones en Brasil 2026: qué se vota y cómo funciona el sistema electoral

Este domingo, la jornada electoral definirá las principales autoridades nacionales y renovará bancas del Congreso y distintos cargos estaduales.

Elecciones en Brasil 2026: todo lo que hay que saber sobre la votación.

Brasil vota este domingo 4 de octubre en la primera vuelta de las elecciones generales de 2026 , con 158.765.543 personas habilitadas para sufragar.

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Además de definir al próximo presidente y vicepresidente , la jornada determinará la composición del Congreso , las gobernaciones y las legislaturas estaduales .

La votación no se limita a la Presidencia. En esta jornada también se elegirán los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y 54 de los 81 senadores que componen el Senado Federal.

A nivel estadual, se definirán los gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal , además de los diputados de las asambleas legislativas y de la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

El proceso se realiza mediante urnas electrónicas . Antes de comenzar, cada elector debe acreditar su identidad ante las autoridades de mesa mediante un documento oficial o, cuando corresponda, identificación biométrica.

Una vez frente a la máquina, el votante ingresa el número del candidato o partido correspondiente a cada cargo. La pantalla muestra los datos de la opción elegida y permite revisar la información antes de confirmar.

En total, cada elector deberá realizar seis votaciones consecutivas: primero diputado federal, luego diputado estadual o distrital, los dos cargos de senador, gobernador y, finalmente, presidente y vicepresidente.

Elecciones en Brasil 2026.

Cómo se define la Presidencia

Para ganar en primera vuelta, una fórmula presidencial debe obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta.

El eventual balotaje está previsto para el 25 de octubre y definirá la Presidencia entre esos dos candidatos. El mismo mecanismo se aplica a las gobernaciones que no queden resueltas en la primera jornada.

Cuándo se vota

Las mesas funcionan este domingo entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia, en todo el territorio nacional. Una vez finalizada la votación, comienza la transmisión de los resultados de cada sección electoral para su totalización por parte de la Justicia Electoral.

El voto es obligatorio para los ciudadanos dentro del rango establecido por la legislación brasileña, mientras que para determinados grupos, como los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70, es voluntario.