¿Cerró la oficina del IPS en Derqui? Todo lo que necesitás saber sobre la nueva atención

El organismo provincial informó un cambio de sede por tareas de mudanza y detalló dónde continuar con consultas y gestiones desde octubre.

El organismo previsional bonaerense informó modificaciones en sus puntos de atención durante octubre.

El Instituto de Previsión Social ( IPS ) de la provincia de Buenos Aires comunicó un cambio para quienes realizaban sus gestiones en la localidad de Derqui. La modificación responde a tareas de mudanza y ya tiene una nueva sede de atención definida.

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Desde el 1° de octubre, las personas que necesiten realizar consultas vinculadas con el organismo deben dirigirse al Punto IPS de Villa Astolfi , ubicado en Virrey Juan José Vértiz N° 691. El cambio fue informado oficialmente por el IPS el 30 de septiembre.

A partir del 1° de octubre de 2026 , la atención que antes se realizaba en el CAP de Derqui se concentra en el Punto IPS de Villa Astolfi. La nueva sede está ubicada en Virrey Juan José Vértiz N° 691 , en Villa Astolfi, partido de Pilar. El IPS indicó que allí se podrán realizar consultas y sacar turnos para los Centros de Atención Previsional más cercanos.

El cambio anunciado por las autoridades modifica el esquema habitual de atención presencial.

El cambio se produce específicamente por las tareas de mudanza de la oficina de Derqui . Por eso, quienes tengan previsto acercarse a la antigua sede deberán tener en cuenta esta modificación para evitar un viaje innecesario.

El Punto IPS de Villa Astolfi forma parte de la red de atención del organismo previsional bonaerense. En el listado oficial de centros, el IPS identifica este espacio dentro de las alternativas disponibles para el partido de Pilar.

¿Qué trámites se pueden realizar en el punto IPS de Villa Astolfi?

El organismo informó que en el nuevo punto de atención se podrán realizar consultas y sacar turnos para los CAP más cercanos. Esto significa que el espacio funciona como una referencia presencial para quienes necesitan orientación sobre trámites previsionales y para quienes deben coordinar una atención posterior en alguno de los Centros de Atención Previsional.

Entre los servicios que el IPS ofrece a través de su red se encuentran gestiones vinculadas con jubilaciones, pensiones, reconocimiento de servicios, subsidios por fallecimiento y consultas de expedientes, además de otras prestaciones previsionales. Algunas gestiones también pueden realizarse de manera online a través de los canales digitales del organismo.

Una medida del Instituto de Previsión Social que alcanza a vecinos de la localidad bonaerense. Magnific

El alcance puntual de cada atención puede variar según el trámite que se quiera iniciar o consultar. Por eso, si la gestión requiere documentación específica o una atención presencial en un CAP, conviene confirmar previamente cuál es el circuito correspondiente.

El IPS también cuenta con canales telefónicos para atención previsional. Desde la provincia se puede llamar al 148, mientras que quienes se encuentren en el interior del país pueden comunicarse al 0800-777-0148.

¿Cuál es el horario de atención al público del IPS en Villa Astolfi?

El Punto IPS de Villa Astolfi atiende al público de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30. Ese es el horario informado oficialmente por el Instituto de Previsión Social para la nueva sede.

La atención se realiza en Virrey Juan José Vértiz N° 691, por lo que quienes concurrían habitualmente a Derqui deberán trasladarse a esta dirección mientras permanezca cerrado el centro anterior por la mudanza.

Antes de acercarse, también es posible revisar la información actualizada de los Centros de Atención Previsional en el sitio oficial del IPS. Allí figura el listado de localidades, direcciones y, cuando corresponde, números telefónicos de cada dependencia.

¿Cómo solicitar turno para los Centros de Atención Previsional (CAP)?

El IPS dispone de un sistema online para gestionar turnos de atención. Además, el Punto IPS de Villa Astolfi permite sacar turnos para los CAP más cercanos, según informó el organismo provincial.

Los turnos pueden gestionarse a través del sistema oficial de Turnos IPS, donde se solicitan los datos necesarios para identificar al beneficiario o a la persona que realizará la gestión.

También se puede consultar cuál es el Centro de Atención Previsional más cercano mediante el buscador oficial del organismo. La página permite revisar las distintas localidades y conocer la dirección de cada dependencia.