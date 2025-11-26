Vacaciones 2026: la joya oculta de San Luis que te sorprenderá con sus siete cascadas + Seguir en









Si bien este lugar no suele destacarse entre los destinos más populares, logra encantar a los turistas.

Una alternativa poco concurrida para batallar contra las altas temperaturas del verano 2026. Visitar San Luis

Se acercan las vacaciones del 2026 y con las altas temperaturas que se esperan para este verano, es normal que el turismo busque alternativas donde poder refrescarse sea una opción. Argentina tiene muchos destinos con balnearios, pero suele haber una gran aglomeración de visitantes en los más populares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, San Luis es una joya oculta porque no es de las provincias que más gente atrae en la temporada alta. Pero la mayor novedad está en un rincón que no es muy conocido y cuenta con caudales de agua que enamoran a quienes se animan a visitarlo.

Los Molles bomtravel La provincia cuenta con un sitio ideal para refrescarse durante el verano. Bomtravel Dónde se ubica Los Molles Los Molles se encuentra en el norte de la provincia de San Luis, dentro del departamento de Junín y a pocos kilómetros de la villa turística de Merlo. Está rodeado de vegetación serrana, arroyos y pequeñas quebradas que conforman un paisaje ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El clima acompaña durante buena parte del año, con días templados y secos que permiten recorrer la zona sin grandes exigencias. La presencia de cerros cercanos y cursos de agua genera un ambiente atractivo para el turismo y diferencia a la localidad dentro del corredor serrano de la provincia.

Qué se puede hacer en Los Molles La atracción más conocida son los Siete Saltos, un conjunto de cascadas escalonadas que forman piletas naturales donde muchos visitantes aprovechan para refrescarse. El acceso es accesible y permite disfrutar del paisaje serrano con zonas de sombra y sectores donde el arroyo toma protagonismo.

Los senderos de la zona son un punto fuerte para quienes prefieren caminatas tranquilas. Hay recorridos que conectan miradores y arroyos sin grandes exigencias físicas, lo que los vuelve ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza sin un desafío intenso. También hay balnearios y espacios de descanso que suelen tener buena concurrencia en temporada de verano. Son lugares simples, pensados para pasar el día entre el agua y la vegetación, algo muy valorado por quienes llegan en busca de este tipo de sitios. Cómo ir hasta Los Molles Para llegar desde San Luis capital, hay que tomar la Ruta Provincial 20 en dirección a Merlo. Una vez en esa ciudad, el acceso hacia Los Molles aparece bien indicado y solo requiere continuar unos pocos kilómetros hacia el norte por la misma traza, lo que hace que el ingreso sea directo y fácil de identificar. Quienes viajan en auto encuentran todo el camino asfaltado y señalizado, sin tramos de ripio ni desvíos complicados. También hay servicios de transporte que conectan Merlo con las localidades cercanas del corredor serrano, lo que permite llegar incluso sin vehículo propio.

Temas Turismo