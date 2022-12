Economía prepara mejora en oferta para la próxima licitación (busca seducir a provincias)

Hacienda volverá a pedirle a los gobernadores que oficien de rueda de auxilio del Tesoro. Según un informe de la consultora 1816 en base a datos del Banco Central, las provincias tienen depositados en los bancos un total de $1,5 billones, de los cuales $385.406 millones están en plazo fijo y el resto en cuentas a la vista. Por su lado, los municipios poseen otros $348.000 millones, $180.501 millones en plazo fijo y el resto en cuentas corrientes.

En tanto, los entes descentralizados reportan $589.000 millones, de los cuales $163.000 están en plazo fijo y las empresas del Estado cuentan con $692.000 millones, con $128.000 en plazo fijo.

La aspiración del Ministerio de Economía es que haya fondos que entren en alguna letra del gobierno federal como lo hicieron algunas provincias en el último llamado de noviembre, cuando el nivel de rollover alcanzó a solo el 84%. Del mismo modo, fuentes del mercado consideran que existe un temor entre las provincias a prestarle a la Nación, porque ven un riesgo de “rollover eterno”.

Más allá de eso, en diciembre hay una mayor demanda estacional de pesos debido al cierre de fin de año y el pago de aguinaldos de los empleados del sector público y de las empresas, por lo que eso juega en contra de las necesidades del Gobierno.

Para los bancos, en tanto, el escenario de la deuda en pesos no es como el de 2019 cuando el saliente gobierno de Mauricio Macri declaró un “reperfilamiento” de vencimientos al final de la gestión. Juan Marotta, presidente del HSBC, dijo ante un grupo de periodistas que a diferencia de ese momento en que no había cepo al dólar “hoy los pesos no tienen salida”. Y explicó que el dinero al final del recorrido termina en letras del Tesoro o de las Leliqs del BCRA. “Es una gran diferencia”, explicó el directivo.

En ese sentido. la consultora Ecolatina planteó en un informe que mirando la licitación de diciembre “los flojos resultados en las licitaciones de noviembre evidenciaron que el panorama aún no muestra signos de mejora”.

“Noviembre finalizó con un financiamiento neto negativo de casi $ 2.500 millones (rollover de 99%), el peor desde el mes de abril (90% de rollover)”, señala Ecolatina. El reporte de la entidad indica que “el financiamiento neto promedió menos de $ 37.000 millones para el último bimestre (rollover del 105%) cuando para el tercer trimestre se situaba arriba de los $ 350.000 millones mensuales (rollover del 224%)”.

El reporte privado indica que “probablemente el Gobierno utilice financiamiento alternativo en diciembre, lo que implica volcar más pesos a la economía”. Para la consultora Economía “podría utilizar parte de sus depósitos en el BCRA, vender DEGs, vender dólares recibidos del BID o invitar provincias y municipios a incrementar su participación en las licitaciones”.