Travel Sale 2025: conseguí ofertas y descuentos en vuelos de hasta un 60% para tus próximas vacaciones

Con rebajas en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos, el Travel Sale 2025 se extenderá hasta el 31 de este mes. Participan más de 140 agencias con beneficios exclusivos y planes de pago.

Llega una nueva edición del Travel Sale para pagar menos en tus próximas vacaciones con descuentos exclusivos.

La nueva edición del Travel Sale 2025 ya está en marcha y promete convertirse en uno de los eventos más atractivos del año para quienes buscan planificar sus próximas vacaciones. Durante una semana, las agencias de viaje de todo el país ofrecen descuentos de hasta el 60% en vuelos, hoteles y paquetes, tanto para destinos nacionales como internacionales.

El evento, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), se desarrollará entre el 25 y el 31 de agosto, con la participación de más de 140 agencias registradas. La propuesta no se limita a simples descuentos: también habrá planes de cuotas sin interés, 2x1 y beneficios extra, como congelamiento de precios, excursiones incluidas y upgrades en servicios.

viajes.jpg El Travel Sale ofrece paquetes turísticos con descuentos y cuotas fijas para viajes tanto en el interior del país como el exterior. Cuadernos de Seguridad Algunas provincias ya confirmaron su participación, entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires. También hay ofertas destacadas en el exterior, como paquetes para el Caribe, Miami y circuitos de compras en Chile. En paralelo, aerolíneas low cost como Flybondi lanzaron su propio FlySale, con pasajes desde $17.999 para rutas nacionales y tarifas a Brasil desde $165.000. Incluso Aerolíneas Argentinas se suma con planes especiales para vuelos dentro del país, reforzando el impulso al turismo interno.

El Travel Sale llega en un momento clave: durante las vacaciones de invierno se movilizaron 4,3 millones de personas, lo que representó una caída del 10,9% frente al mismo período del año pasado. Con este panorama, las promociones buscan reactivar la demanda y evitar que los viajes al exterior, favorecidos por el tipo de cambio, terminen opacando al turismo local.

Travel Sale Con importantes descuentos, llega una nueva edición del Travel Sale. Travel Sale 2025: consejos para no caer en estafas El furor por las ofertas también trae consigo riesgos. Cada año surgen denuncias de estafas vinculadas a falsas promociones, por eso los especialistas insisten en extremar precauciones al comprar online.

Algunas recomendaciones clave: Verificar siempre la web oficial del Travel Sale o de las agencias habilitadas. El sitio debe comenzar con “https://” y mostrar el candado de seguridad.

Confirmar que la empresa figure en el registro oficial de agencias de la Secretaría de Turismo y que cuente con datos de contacto reales.

Desconfiar de enlaces recibidos por WhatsApp, correos o redes sociales que prometen “ofertas únicas” sin respaldo.

Leer la letra chica : es fundamental conocer qué incluye el servicio, las políticas de cancelación y los impuestos adicionales.

Evitar transferencias a cuentas personales y optar siempre por pagos con tarjeta de crédito o débito en plataformas reconocidas.

Conservar facturas y comprobantes digitales: serán la mejor herramienta para realizar un reclamo en caso de inconvenientes.