La próxima etapa del rally del mercado sufrirá mayor volatilidad, según Goldman Sachs + Seguir en









El banco de inversión resaltó los recortes de tasas por parte de Estados Unidos y Japón como factores determinantes para la inestabilidad.

Qué pronostica el banco de inversión para el próximo rally. Depositphotos

Estrategas de Goldman Sachs Group Inc. pronostican que los recortes de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y un crecimiento firme deberían prolongar el ciclo económico y respaldar los activos de riesgo, aunque advirtieron que la próxima fase podría ser más inestable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro de este análisis, el banco de inversión destaca que hay más debate sobre el potencial alcista del mercado impulsado por inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), debido a que “algunos de los desequilibrios que caracterizaron finales de la década de 1990 podrían volverse un poco más visibles” a medida que se expande el auge del gasto de capital en IA.

dolar mercados tasas interés finanzas inversiones vivo bolsas Depositphotos Las tasas de la Fed y el BOJ determinan el futuro del mercado “El crecimiento global sólido, junto con recortes de la Fed que no implican recesión, debería ser positivo para las acciones globales, pero la tensión con ‘valoraciones candentes’ puede incrementar la volatilidad”, escribieron estrategas, entre ellos Kamakshya Trivedi, en una nota fechada el jueves.

De todas formas, aclararon que el entorno sigue siendo favorable para las acciones y los activos de mercados emergentes, y ligeramente negativo para el dólar. Por otra parte, advierten que los inversores deben prepararse para cualquier escenario, desde una alta volatilidad hasta decepciones en el crecimiento o sobrecalentamiento.

El equipo de Goldman había dicho en octubre que el yen podría fortalecerse hacia 100 por dólar en los próximos 10 años a medida que la política monetaria de Japón se normaliza gradualmente. Mientras tanto, el Banco de Japón elevó el viernes su tasa de interés de referencia a 0,75%, la más alta en desde 1995.

Esta nota llegó justo antes de que los datos de inflación de Estados Unidos impulsaran la percepción de riesgo. Los swaps implican cerca de un 20% de probabilidad de un recorte de la Fed en enero, con una reducción totalmente descontada para mediados de 2026. Asimismo, los operadores también siguen esperando que el banco central reduzca las tasas dos veces el próximo año. “En muchos aspectos, los mercados van por delante del macro, de modo que existe una tensión entre ‘valoraciones candentes’ en los mercados de acciones y crédito y un ciclo macro que no muestra del todo los desequilibrios y el apalancamiento típicos de las fases finales”, explicaron.