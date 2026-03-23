El acuerdo Mercosur-Unión Europea entrará en vigor de manera provisoria el 1 de mayo + Seguir en









La Comisión Europea confirmó la aplicación parcial del tratado sin esperar la ratificación de todos los parlamentos nacionales. Argentina ya completó sus procedimientos internos.

El esquema impactará principalmente sobre la eliminación progresiva de aranceles industriales y agrícolas.

La Comisión Europea confirmó este lunes que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1 de mayo, sin aguardar la ratificación formal de todos los parlamentos nacionales del bloque europeo. La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial mientras la justicia europea analiza un pedido de investigación sobre la validez del pacto, impulsado por los países miembros que se oponen al tratado.

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La noticia fue confirmada en territorio argentino por el canciller, Pablo Quirno, quien subrayó que "Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible". El funcionario calificó el avance como "un paso importante para consolidar la inserción internacional del país, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloquirno/status/2036067326844424368&partner=&hide_thread=false La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026 Qué implica la aplicación provisional El mecanismo habilitará de inmediato la puesta en marcha de las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación pactadas, circunscripto al pilar comercial del acuerdo, que es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias con sede en Bruselas.

Los capítulos de diálogo político y cooperación continuarán su proceso de ratificación en cada estado miembro de la UE.

En la práctica, el esquema impactará principalmente sobre la eliminación progresiva de aranceles industriales y agrícolas. En algunos sectores, los gravámenes vigentes superan el 30%, por lo que la apertura representa una mejora sustancial en los costos operativos para exportadores de ambos lados del Atlántico.

mercosur unión europea El acuerdo crea un mercado conjunto de más de 780 millones de consumidores. X Qué deben hacer los países del Mercosur Brasil, Uruguay y Paraguay deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite del 1 de mayo para acceder a los beneficios en tiempo y forma. Argentina ya cumplió esa instancia. El acuerdo, que crea un mercado conjunto de más de 780 millones de consumidores, permitirá que las empresas operen bajo las nuevas reglas comerciales de manera inmediata, incluso mientras continúa el proceso de ratificación parlamentaria en Europa. Nota en desarrollo-.