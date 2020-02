Acevedo: "Las tarifas no deben estar dolarizadas"

En principio, pareciera que algunos datos le estarían dando la razón a Guzmán. El Indice de Precios al consumidor bajó del de diciembre al 2,3 en enero y se espera que en febrero se desacelere un poco más y eso se debió básicamente al congelamiento de tarifas y combustibles, que tienen una incidencia determinante en la evolución del IPC. Según dijo el primer mandatario, por ahora piensa mantener esa situación.

La apreciación de Avecedo al respecto reza lo siguiente: “A mi personalmente me de la sensación de que es un equipo muy coordinado. Hace rato que no tengo la impresión de eso frente a un equipo de gobierno”. Por lo pronto, si bien es cierto que ya el Gobierno les comunicó que para avanzar en políticas activas es necesario cerrar el capítulo de la deuda, los industriales esperan confiados. “Nosotros vemos que hay un programa económico”, precisó el presidente de la UIA y directivo de la Aceitera General Deheza. “La baja de la tasa de interés para nosotros es importante, porque es un costo pero además, si bien es un costo para las empresas, lo es para el Gobierno que cuando tiene que renovar deuda tiene que pagar más caro”, remarcó Acevedo

El titular de la UIA tiene en claro que por ahora no se va a avanzar en el acuerdo social con la CGT, por lo menos hasta que se concluya la renegociación de la deuda, que podría quedar definida para después de junio. “Creo que el Gobierno está separando lo urgente de lo importante. El acuerdo social no es lo urgente, no es ahora. No sé si será en el segundo semestre, pero está claro que ahora no va a ser”, explicó.

Por otro lado, Acevedo estimó que la salida de la crisis va ser lenta: “Nadie está previendo un crecimiento. La salida es lenta, vemos que la inflación va descendiendo, pero en alimentos vemos que todavía sigue fuerte”, dijo el empresario.