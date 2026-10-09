Un gran banco suizo advierte que la caída del salario y el empleo resienten las chances electorales de Javier Milei + Agregar ámbito en









Aunque el grupo financiero destacó que el Gobierno "alejó al país de la hiperinflación mediante el ajuste fiscal y la desregulación", pero advirtió que un giro en las demandas sociales pone el foco en la recuperación del poder adquisitivo.

El banco suizo señala que el deterioro del empleo y los ingresos reales podría afectar el respaldo electoral del gobierno.

El grupo financiero suizo UBS publicó un informe sobre Argentina en el que destaca avances del gobierno de Javier Milei, aunque advierte que el deterioro del empleo y los ingresos reales podría condicionar las chances electorales de La Libertad Avanza el año próximo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“El presidente Milei alejó a Argentina de la hiperinflación mediante consolidación fiscal, una política monetaria más restrictiva, estabilización del tipo de cambio y desregulación”, indica el estudio al comienzo. Pero después alerta: “El avance de la inflación por sí solo no garantiza un respaldo electoral amplio ni una reelección sencilla. Las preocupaciones se desplazaron hacia el empleo y los ingresos, por lo que la recuperación económica será políticamente decisiva”.

Las preocupaciones se desplazaron hacia el empleo y los ingresos, por lo que la recuperación económica será políticamente decisiva”. Presidencia En ese marco, UBS subraya que los votantes “pueden estar dispuestos a soportar ajustes dolorosos si perciben avances creíbles” y una hoja de ruta clara hacia mejor calidad de vida. Sin embargo, los analistas del gigante financiero suizo concluyen: “El costo político de la austeridad aumenta con el tiempo”.

Qué señalan las encuestas de UBS De acuerdo con el informe del banco suizo, la inflación definió históricamente la dinámica social en Argentina, alternando entre gestiones peronistas asociadas al "desorden y aumento de precios" y gobiernos ortodoxos abocados al equilibrio fiscal bajo "ajustes dolorosos".

Es por esto último que los analistas de UBS suponen que “si los votantes evalúan a Milei por la inflación”, el Presidente “merece una calificación aprobatoria”.

Las prioridades de los argentinos, indica UBS, se desplazaron hacia los niveles de ingresos, la incertidumbre económica y el empleo. Depositphotos Sin embargo, realiza una salvedad importante: “Las encuestas recientes muestran otra realidad: cuando se pregunta a los argentinos cuál es su principal preocupación, la inflación ahora se ubica cerca del final de la lista”. Las prioridades de los argentinos, indica UBS, se desplazaron hacia los niveles de ingresos, la incertidumbre económica y el empleo. “Esto demuestra claramente la capacidad de los votantes para cambiar sus demandas una vez que una necesidad queda satisfecha”, sostuvo el trabajo.