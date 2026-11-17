La medida de fuerza alcanza tanto a la jurisdicción nacional, provincial y Ciudad. "Defender nuestras condiciones de trabajo también es defender el derecho a la salud", apuntaron.

Entre los pedidos del cuerpo médico, figura un aumento del ingreso mensual y de los presupuestos que los tres gobiernos destinan a la atención pública.

Médicos residentes volverán a marchar por reclamos salariales este miércoles 18 de noviembre y denuncian un "ajuste que golpea" llevado adelante por el Gobierno . La protesta reunirá a la jurisdicción nacional, provincial y de la Ciudad, mientras buscan visibilizar los bajos ingresos, las extensas jornadas laborales y las dificultades para sostener su formación en el sistema sanitario .

La convocatoria fue impulsada por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión Provincial de Residentes y la Asamblea de Residentes de Nación .

La movilización comenzará a las 10.30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sobre la avenida Callao al 200 . De allí, marcharán hacia el Obelisco, el Ministerio de Salud de la Nación y finalizarán con un acto en Plaza de Mayo , frente a la cartera sanitaria porteña.

" Hace semanas venimos organizándonos en asambleas, con paros y movilizaciones , frente a salarios que no alcanzan y un ajuste que golpea tanto a quienes trabajamos en los hospitales y centros de salud como a quienes se atienden en ellos", denunciaron en sus redes sociales. Además, agregaron: "Defender nuestras condiciones de trabajo también es defender el derecho a la salud de toda la población".

En la Ciudad, además, habrá un paro de 48 horas desde este martes, mientras que en los hospitales nacionales y bonaerenses la medida de fuerza está prevista para el miércoles . Según las autoridades sanitarias de las tres jurisdicciones, la protesta no debería afectar la atención habitual ni la realización de turnos y prácticas médicas.

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Entre los pedidos del cuerpo médico, figura un aumento del ingreso mensual y de los presupuestos que los tres gobiernos destinan a la atención pública.

La residencia exige dedicación exclusiva, pero la mayoría hace otras tareas en las horas de descanso, como conducir para aplicaciones o vender desde ropa hasta alimentos, para llegar a fin de mes, de acuerdo con los testimonios relevados por La Nación.

El sueldo básico de la beca para residentes de primer año (ingresaron en septiembre pasado) que dependen del Ministerio de Salud de la Nación es de $1.330.307, sin que figuren aportes tras los últimos cambios del sistema nacional de residencias en abril de este año, mientras los bonos dependen de cada institución.

La UBA marchó con velas a Tribunales para exigir que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento

El Gobierno mantiene la tensión con diversos sectores públicos. Hace unas semanas, docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharon desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales, en una nueva protesta contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, denominada “Marcha de las Velas”, reclamó la aplicación urgente de la norma, que cuenta con respaldo legislativo y judicial.

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La convocatoria estuvo encabezada por las representaciones gremiales ADUBA, APUBA y FUBA, que reunieron a integrantes de los distintos claustros universitarios en una movilización hacia el edificio de la Justicia, en el centro porteño. Los participantes denunciaron que el Ejecutivo nacional lleva más de un año sin aplicar la ley, pese a las instancias legislativas y judiciales que respaldan su cumplimiento.

Al llegar a Tribunales, los participantes realizaron una clase pública de Derecho Constitucional, a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. La actividad buscó poner en discusión el cumplimiento de la ley y el rol de las instituciones frente al conflicto entre el Gobierno y las universidades.