El frente sindical presentó su índice correspondiente a octubre y reclamó avanzar hacia un paro nacional contra las políticas del Gobierno. Según sus cálculos, los ingresos actuales representan menos de una octava parte de lo necesario para cubrir las nueve necesidades básicas.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) afirmó que en octubre un trabajador necesitó un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $3.251.462 para cubrir las nueve necesidades vitales establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. El monto equivale a más de ocho veces el salario mínimo oficial vigente, al que las organizaciones sindicales consideran el más bajo de la historia argentina.

El índice fue presentado durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador , realizado en Rosario, con la participación de representantes de distintas organizaciones sindicales. Allí, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra , reclamó avanzar hacia un paro nacional para enfrentar las políticas del Gobierno.

"Creo que hay que ir a un paro nacional porque si no este gobierno no va a dejar de atacar a la clase trabajadora y los gobiernos que vengan tampoco. Eso lo tenemos que construir", sostuvo Yofra. Además, aseguró que el FreSU tiene "la puerta abierta para todos los que quieran luchar".

Por su parte, Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE, cuestionó la evolución de los ingresos durante la gestión de Javier Milei y sostuvo que la recuperación salarial y de las jubilaciones debe ser una de las principales prioridades del frente. "La baja de la inflación es una mentira. Los únicos precios que bajaron son los salarios y las jubilaciones", afirmó.

El frente sindical presentó su índice correspondiente a octubre y reclamó avanzar hacia un paro nacional contra las políticas del Gobierno.

El índice toma como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para octubre, los valores calculados por el FreSU fueron: alimentación adecuada ($691.291); vivienda digna ($661.124); educación y cultura ($295.463); salud ($397.377); transporte, vacaciones y esparcimiento ($697.646); vestimenta ($150.900); y previsión social ($357.661).

La propuesta forma parte del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, aprobado por el frente durante su primer Plenario de Delegadas y Delegados, realizado el 1° de Mayo. Allí, las organizaciones reivindicaron el derecho a un salario mínimo que garantice una vida digna mediante la cobertura de alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El secretario general de Pilotos, Pablo Biró, también reclamó profundizar la organización sindical y avanzar hacia un plan de lucha. "Va a llegar el momento que podamos parar los puertos, los molinos, las rutas, las universidades, los hospitales y los aeropuertos", sostuvo. Además, planteó que la reconstrucción económica deberá contemplar los derechos laborales y sociales.

En la misma línea, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, consideró que la respuesta al Gobierno requiere movilización y un programa de los trabajadores. También se pronunciaron a favor de profundizar las medidas de fuerza representantes de CONADU, la UTA y el sindicato de Molineros.

Cuánto perdieron los trabajadores desde que asumió Javier Milei

Según las estimaciones difundidas por el FreSU, desde el comienzo del gobierno de Javier Milei los trabajadores asalariados perdieron más de $78,5 billones en el acumulado de sus ingresos mensuales.

El frente señaló que los salarios reales del sector público cayeron un 21%, mientras que los del sector privado retrocedieron un 7% respecto del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, antes de la asunción del actual Gobierno.

En términos individuales, cada trabajador del sector privado perdió en promedio $3.342.251, mientras que la pérdida para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606, de acuerdo con los cálculos de la organización.

El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras. Entre ellas se encuentran la UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, CONADU Histórica, FESPROSA, los sindicatos Marítimos y Fluviales, Papeleros y Viales, además de otras entidades gremiales.