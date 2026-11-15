Alerta por el bolsillo: casi el 70% de los argentinos se queda sin plata antes del día 20 y crece el endeudamiento

Un relevamiento de Zentrix Consultora reveló que apenas tres de cada diez hogares logran cubrir sus gastos mensuales. La situación se agrava entre los jóvenes y los sectores de menores ingresos, mientras crece el endeudamiento para financiar alimentos, salud y servicios.

El deterioro del poder adquisitivo continúa condicionando la economía cotidiana de los argentinos. Un nuevo relevamiento privado reveló que el 67,7% de la población se queda sin ingresos antes del día 20 de cada mes, mientras que casi seis de cada diez personas recurrieron al endeudamiento durante los últimos seis meses. Los datos reflejan las dificultades de los hogares para cubrir sus gastos esenciales, incluso en un contexto de desaceleración de la inflación.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora correspondiente a octubre, el 80,6% de los encuestados considera que su salario no logra ganarle a la inflación , mientras que apenas el 14,8% sostiene lo contrario.

El informe muestra que el 14,9% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 10, mientras que el 35,3% se queda sin dinero a más tardar el día 15. Al considerar los primeros 20 días del mes, la proporción acumulada asciende al 67,7%.

En contrapartida, solo el 31,1% consigue llegar a fin de mes y apenas el 7,5% declara tener capacidad de ahorro. L os resultados no reflejan una mejora respecto de septiembre, cuando el 34% de los encuestados lograba cubrir sus gastos mensuales y el 9,8% podía ahorrar. Sin embargo, la consultora aclaró que las variaciones se encuentran cerca del margen de error de la encuesta, por lo que no necesariamente representan un deterioro significativo en el conjunto de los hogares.

Uno de los datos más relevantes del estudio es el aumento de la proporción de argentinos que necesita recurrir al crédito para afrontar sus obligaciones cotidianas. El 59,4% de los encuestados aseguró haber tomado alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses , frente al 56,2% registrado en septiembre.

El informe muestra que el 14,9% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 10

Sin embargo, el destino del financiamiento revela que buena parte del endeudamiento no está asociado con la adquisición de bienes durables, sino con la necesidad de cubrir gastos esenciales.

Entre quienes se endeudaron, el 57,7% utilizó esos recursos para afrontar alimentos y salud, mientras que otro 18,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios. De esta manera, el 76% de los endeudados destinó el financiamiento a sostener los gastos básicos del hogar. En cambio, apenas el 11,7% utilizó el crédito para comprar bienes durables y otro 10,1% para afrontar imprevistos.

La dinámica plantea un desafío para las finanzas familiares: cuando una deuda permite cubrir los últimos días de un mes, su cancelación compromete parte de los ingresos del período siguiente, lo que puede generar una dependencia creciente del financiamiento.

La clase media, entre los sectores más afectados por la pérdida de ingresos

El relevamiento también identificó diferencias significativas según el nivel socioeconómico de los hogares. En los sectores de menores ingresos, el 82,4% de los encuestados no consigue superar el día 20 del mes con sus recursos disponibles y el 43,8% agota sus ingresos antes del día 15.

Además, ninguno de los encuestados pertenecientes a la clase baja declaró tener capacidad de ahorro, mientras que el 71,7% aseguró haber recurrido al endeudamiento. Entre estos últimos, el 68,3% utilizó el crédito para cubrir gastos de alimentación y salud.

La situación de la clase media también muestra señales de deterioro. En septiembre, el 51,4% de este segmento se quedaba sin ingresos antes del día 20, mientras que en octubre esa proporción aumentó al 60,6%.

En paralelo, el porcentaje que logra llegar a fin de mes descendió del 48,5% al 37,6%, una variación que, según la consultora, supera el margen de error correspondiente a ese segmento. A su vez, apenas el 8,3% de la clase media consigue ahorrar.

Entre quienes tomaron deuda dentro de este grupo, el 50,3% destinó el dinero a gastos esenciales y el 27,6% al pago de tarifas y servicios, la proporción más elevada entre los distintos sectores sociales. En contraste, dentro de la clase alta el 75,6% logra llegar a fin de mes y el 40% declara tener capacidad de ahorro. Aunque el 48,7% también recurrió al crédito, más de la mitad de los endeudados de este segmento lo utilizó para adquirir bienes durables.

Los jóvenes, los más complicados para llegar a fin de mes

La edad también aparece como un factor determinante en las dificultades económicas. Entre los menores de 40 años, el 75% no consigue llegar al día 20 con sus ingresos, mientras que el 38,8% agota sus recursos durante la primera quincena.

Incluso, el 22,6% de los jóvenes encuestados aseguró quedarse sin dinero antes del día 10. La capacidad de ahorro de este segmento es particularmente reducida: apenas el 2,1% consigue reservar parte de sus ingresos, frente al 11,6% de las personas de entre 40 y 59 años y el 10,9% de los mayores de 60.

Además, el 62,7% de los menores de 40 años tomó alguna deuda durante los últimos seis meses.

El informe advierte que la falta de ahorro limita la capacidad de los jóvenes para afrontar gastos imprevistos, lo que incrementa su dependencia del crédito.

El relevamiento se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026, sobre una muestra de 1.278 casos válidos de alcance nacional, con un margen de error teórico de ±2,7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.