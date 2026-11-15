La economía de los hogares muestra una mejora, pero dos de cada tres argentinos todavía recortan gastos

Un informe reveló que disminuyó la cantidad de familias que no llegan a fin de mes y que más del 40% logró ahorrar. Sin embargo, el consumo continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo acumulada y las expectativas de recuperación se moderaron.

Mejoró el índice con respecto al mes anterior pero no alcanza para mejorar el consumo.

La economía cotidiana de los argentinos muestra señales de alivio, aunque la recuperación del poder adquisitivo todavía enfrenta importantes desafíos. Un nuevo relevamiento de la consultora Focus Market reveló que disminuyó la proporción de hogares que no llegan a fin de mes y mejoró la capacidad de ahorro. Sin embargo, dos de cada tres familias todavía deben recortar gastos y los salarios registrados apenas lograron acompañar la inflación durante los últimos seis meses.

Según el Índice del Argentino de a Pie, elaborado por la consultora, la situación económica de los hogares alcanzó los 72,6 puntos, frente a los 61,8 registrados en abril , lo que representa una mejora de 10,8 puntos en seis meses.

Con este resultado, el indicador pasó de la categoría de "Tensión Contenida" a "Estabilidad Frágil", un nivel que refleja una menor presión sobre las finanzas familiares, pero que todavía no garantiza una recuperación sostenida del consumo. "En la medición del actual índice recogemos que los hogares que no llegaron a fin de mes bajaron de casi uno de cada tres a uno de cada cinco, y también disminuyó el recorte de alimentos", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market .

No obstante, el economista advirtió que el escenario continúa mostrando limitaciones. "El salario formal solo igualó a la inflación en los últimos seis meses y las expectativas de mejora, que eran muy altas en marzo, se enfriaron", señaló.

Uno de los principales cambios detectados por el relevamiento se encuentra en la capacidad de los hogares para cubrir sus gastos mensuales. Mientras que en abril casi uno de cada tres hogares declaraba no llegar a fin de mes, actualmente esa proporción se redujo a poco más de uno de cada cinco.

En paralelo, más de cuatro de cada diez familias aseguraron haber podido ahorrar algo de dinero, lo que refleja una mejora en la percepción de sus ingresos y en la administración de sus presupuestos. De esta manera, por cada hogar que no logra cubrir sus gastos mensuales, ahora hay aproximadamente dos que consiguen ahorrar. En abril, la relación era cercana a uno a uno. Esta evolución permitió que el componente del índice vinculado con los ingresos pasara de 60 a 66,4 puntos.

Sin embargo, las diferencias entre los hogares persisten. El informe destacó que un 4% todavía necesita recurrir al crédito para financiar gastos básicos, una proporción que no mostró cambios respecto de la medición anterior.

Qué gastos siguen recortando los argentinos para llegar a fin de mes

Pese a la mejora de los ingresos percibidos, el 67% de los hogares continúa resignando algún consumo para equilibrar su presupuesto, apenas por debajo del 69,5% registrado en abril. La principal diferencia aparece en los rubros sobre los que recaen los ajustes.

De acuerdo con Focus Market, los recortes en alimentos disminuyeron del 14% al 11% de los hogares. Aunque representa una mejora, todavía significa que aproximadamente una de cada nueve familias necesita reducir sus gastos en comida.

El relevamiento también identificó cambios en las prioridades de consumo: mientras disminuyeron los ajustes en alimentación y salidas, aumentaron las restricciones en indumentaria y electrodomésticos.

Esta modificación podría indicar que, ante una ligera mejora del presupuesto, las familias optan por postergar compras de bienes durables o renovación de ropa antes que reducir consumos considerados más necesarios.

No obstante, el consumo continúa mostrando una recuperación lenta, ya que la proporción de hogares que necesita realizar algún tipo de ajuste prácticamente no se modificó en los últimos seis meses.

Salarios e inflación: los ingresos dejaron de perder, pero todavía no se recuperan

Uno de los principales obstáculos para consolidar una mejora económica es la evolución del salario real. Según los datos analizados por Focus Market, entre febrero y agosto los salarios formales aumentaron 14,3%, mientras que la inflación acumuló un 14,6%. De esta manera, los ingresos registrados prácticamente empataron con los precios, aunque todavía mostraron una leve pérdida de poder adquisitivo.

La desaceleración inflacionaria contribuyó a reducir la presión sobre los presupuestos familiares. La inflación mensual pasó del 3,4% en marzo a registros de entre 1,7% y 1,9% en los últimos meses.

Sin embargo, la consultora señaló que una menor inflación no implica necesariamente una recuperación del ingreso real, especialmente cuando los salarios continúan evolucionando al mismo ritmo que los precios.

En este contexto, el estudio estimó que el salario formal promedio se ubica un 23,5% por encima del umbral de pobreza, con una diferencia cercana a los $377.000 para un hogar tipo.

Esta situación, además, corresponde exclusivamente a los trabajadores registrados, por lo que no representa necesariamente la realidad de quienes se desempeñan en la informalidad.

Otro de los aspectos destacados del informe es el cambio en las expectativas sobre el futuro de la economía. Aunque la experiencia cotidiana de los hogares mejoró respecto de abril, el optimismo sobre una recuperación más significativa perdió fuerza.

Actualmente, el 35% de los encuestados considera que su situación económica se mantendrá igual, una proporción que aumentó más de ocho puntos frente a la medición anterior.

Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de personas que espera un deterioro de sus ingresos, pero también se redujo el grupo que anticipa mejoras importantes.

Para Focus Market, esta evolución refleja un escenario en el que los hogares comenzaron a moderar sus expectativas y a adaptarlas a una realidad de menor inflación, aunque sin aumentos sostenidos de los salarios reales.

El Índice del Argentino de a Pie combina estadísticas oficiales de salarios e inflación con encuestas sobre la experiencia económica de los hogares. Su objetivo es complementar los indicadores tradicionales, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Producto Bruto Interno (PBI), con información sobre la situación cotidiana de las familias. Para alcanzar una situación considerada "Funcional", el indicador debería superar los 80 puntos, algo que, según la consultora, requeriría una recuperación sostenida del poder adquisitivo.