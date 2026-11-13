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13 de noviembre 2026 - 16:16

Los salarios privados registrados le empataron a la inflación en septiembre, pero los públicos volvieron a perder

Desde 2023, los salarios registrados acumulan una baja de 2,3% mientras que los públicos se hundieron 15,4%. En su conjunto, perdieron 7%, según el cálculo de Ámbito en base a los datos de INDEC.

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Los salarios registrados, que incluyen públicos y privados, subieron 1,9% en septiembre y empardaron la inflación de ese mes. Aunque los estatales aumentaron apenas por debajo, en 1,8% y perdieron algo de terreno. En el gobierno de Javier Milei, los haberes en su conjunto perdieron un 7% de su poder adquisitivo, de acuerdo con el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales de INDEC.

Al desagregra ambos haberes, los registrados acumulan una baja de 2,3% real desde 2023, mientras que los públicos se hundieron 15,4% en el mismo período.

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