Los salarios privados registrados le empataron a la inflación en septiembre, pero los públicos volvieron a perder

Desde 2023, los salarios registrados acumulan una baja de 2,3% mientras que los públicos se hundieron 15,4%. En su conjunto, perdieron 7%, según el cálculo de Ámbito en base a los datos de INDEC.

Los salarios registrados, que incluyen públicos y privados, subieron 1,9% en septiembre y empardaron la inflación de ese mes. Aunque los estatales aumentaron apenas por debajo, en 1,8% y perdieron algo de terreno. En el gobierno de Javier Milei, los haberes en su conjunto perdieron un 7% de su poder adquisitivo, de acuerdo con el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales de INDEC.