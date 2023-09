Vaca Muerta-San Pablo: los CEOs visualizan un mercado regional y reclaman ley GNL

Sobre llegar hasta Brasil, afirmó: “Toda la infraestructura para llegar a San Pablo está dada. Hace unos años acá en este ámbito sonaba a ciencia ficción. En unos años vamos a ver gas argentino abasteciendo a lo largo del TBG (Brasilera Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG)”. Ridelener opinó que se puede llegar a un “precio competitivo” de unos u$s 9 dólares, similar a lo que Brasil paga por importar GNL. Sin embargo, reveló que hay un tema sensible: “La negociación tripartita entre Argentina, Bolivia y Brasil es el tema más sensible por cómo harán los tres actores para ponerse de acuerdo”.

Durante la exposición de 21 CEOs durante los cuatro días que duró la Expo AOG 2023 coincidieron en que entre los desafíos se encuentra la inestabilidad macroeconómica, la falta de acceso a divisas, la necesidad de seguir incorporando tecnología, y la demanda insatisfecha de recursos humanos capacitados. “No podemos trabajar con 10 tipos de cambio”, afirmó Markous de Tecpetrol. Sin embargo, un tema donde hicieron foco todos los CEO fue en la infraestructura. “La infraestructura va a crujir”, anticipó Markous.

Turri de Pampa Energía lo puso en números: “Llevar la producción a 165 metros cúbicos por día son 140 pozos de gas por año, inversiones del orden de u$s 7.000 millones en el período. Y para el transporte, incluyendo reversión, u$s 6.500 millones. Son cifras importantes que te dan pleno abastecimiento y la posibilidad de exportar fuera de los picos de invierno”.

De todos modos, Turri afirmó que “el mercado de gas está en el mundo y ahí es donde hay que apuntar”. La balanza comercial podría incrementarse en u$s 23.000 millones, informó. En esa línea, varios de los CEO que se sentaron en el escenario revelaron que tienen planes para invertir en GNL, pero reclamaron por la aprobación del proyecto de ley que se encuentra en el Congreso. Por ejemplo, el caso de Pampa Energía, Techint y TGS, entre otras.

Oscar Sardi, CEO TGS, contó que trabajan con tres alternativas diferentes de inversión, que varían según el costo y los riesgos de abastecimiento. “Lo tenemos que definir para abril y los accionistas definirán”. Sobre la ley, consideró que “cubre casi todo” en cuanto a los requerimientos del sector, pero opinó que se podría tener en cuenta la mirada del midstream.

La actividad “Encuentro con los CEOs” se realizó el martes, miércoles y jueves. De la de la última jornada también participaron dos pesos pesados del sector energético a nivel internacional: Mandred Boekmann, director de Wintershall y Eric Dunning, presidente de la unidad Latinoamericana de Chevron. La moderación estuvo a cargo de Ernesto López Anadón, presidente del IAPG.