Volvió a bajar el dólar "liqui" y piden ya señales para evitar que rebote

Esos valores reflejan lo que sucede en el contado con liqui cuando las operaciones se llevan a cabo mediante el bono AL30. Sin embargo, el CCL realizado mediante Cedear finalizó ayer en $160,02, según un promedio realizado por Clave Bursátil a partir de los papeles más utilizados en este segmento para hacerse de dólares. Esto muestra una prima que pagan los inversores por sacarse de encima activos argentinos, ya que los Cedear representan acciones del exterior.

Por otra parte, el dólar MEP también profundizó su caída, al bajar 81 centavos y colocarse en $144,04. Este tipo de cambio había alcanzado un máximo de $163,02.

“La caída de las cotizaciones bursátiles del dólar ocurren en gran parte por la intervención de organismos en el mercado, vendiendo bonos o pidiendo informalmente que no se opere el CCL y ajustando las clavijas en la información que tienen que brindar las sociedades de Bolsa por las operaciones de sus clientes en CCL y MEP”, señaló el economista jefe de ACM, Jorge Neyro. Sin embargo, Neyro advirtió: “Es positivo que se haya calmado la fiebre por el CCL, pero la baja de reservas muestra que la caída de las brechas mucho más recorrido no puede tener. Eso implica que la brecha no puede bajar mucho más”.

En tanto, Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, sostuvo: “La baja no es algo sostenible si no se acompaña de un programa que encare las razones de fondo, que son las que están generando presión en el mercado de cambios y la caída de las reservas. Es importante lograr una reversión de expectativas, mediante una señal de la política, que se apunte a generar consensos. Alcanzar un ordenamiento de la política que apunte a brindar previsibilidad y a respaldar un programa económico consistente”.

En línea con lo mencionado, Vauthier continuó: “Hace falta una señal fiscal, teniendo en cuenta que la razón del desequilibrio monetario - cambiario actual tiene que ver con un exceso de pesos frente a dólares propios del BCRA que son muy escasos. Con lo cual, para empezar a encarar ese exceso de pesos, que tiene un origen fiscal (financiamiento monetario del déficit durante la pandemia) es muy importante mostrar que la emisión hacia adelante va a ser mucho menor y que se va a reducir de manera significativa el déficit .

Y eso tiene que acompañarse de un programa macroeconómico que sea consistente”.

La otra cotización que mostró una baja sensible fue la del dólar informal, que cerró en $175, mostrando un descenso de $20 respecto del valor alcanzado el 23 de octubre. Mientras tanto, el dólar mayorista bajó un centavo y se ubicó en $78,30. De esta forma, la principal cotización oficial arroja una brecha del 123% en relación al blue.

Más allá de la brecha, la otra gran preocupación del Gobierno y el BCRA tiene que ver con las reservas, que continúan su camino descendente. Ayer cerraron el día en u$s39.827, lo que muestra una caída de u$s39 millones comparando con el día anterior. A pesar de ello, en el balance de compraventa de divisas, el Central concluyó el jueves con un saldo positivo de u$s5 millones.

Si se compara con el 15 de septiembre, día en que el Banco Central decidió endurecer el cepo para ahorristas y empresas, la caída de tenencias brutas en poder de la autoridad monetaria llega a los u$s2.668 millones.

“Más allá de la baja en la brecha, las consecuencias de la presión cambiaria se siguieron viendo durante estos días. Cayeron las reservas netas, las brutas y aumentó el riesgo-país. Hace falta un programa integral, ya que se han tomado medidas en forma aislada y a destiempo. Hubiesen tenido un impacto muy distinto si se tomaban en septiembre, cuando se había renegociado la deuda”, enfatizó Vauthier.