Con restricciones, el Gobierno levantó la suspensión de los vuelos de cabotaje: podrían realizarse viajes a 18 provincias

Finalmente, los vuelos regulares en el mercado doméstico regresarán el lunes 19 de este mes. Serán pocos, por varias razones. En primer lugar, porque requerirán autorizaciones de las provincias. Y son varias las que todavía no están dispuestas a recibir a no residentes. También porque no cualquier pasajero podrá abordar, ya que sólo podrán hacerlo los que están exceptuados de las restricciones de circulación (los que desarrollan actividades esenciales, acompañantes de personas con problemas de salud, entre otros). Y en tercer lugar porque las propias compañías aéreas que vienen pidiendo que se les permita volver a volar ahora no están tan seguras de que esos vuelos tendrán la ocupación de asientos necesaria para ser rentables.