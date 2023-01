Diálogos de Wall Street

Gordon Gekko: Se entonaron bastante, pero no es una euforia. Rebotaron los mercados y los pronósticos económicos en tiempo real.P.: El FMI rebajó sus proyecciones de crecimiento para 2023. Y el Banco Mundial le copió los pasos. ¿No son los números que los mercados miran?G.G.: No, no lo son. Esos guarismos ya están masticados y digeridos.