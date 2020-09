Señal en Wall Street: ¿por qué siguen vendiendo los "insiders"?

Wall Street cerró agosto en máximos históricos tras subir un 8% (fue el mejor agosto desde 1984) con un S&P500 que ya acumula más de 10% en lo que va del año (subió más de 50% desde los mínimos de marzo) y un Nasdaq más del 33%. Este rally, que mes a mes parece imparable, de la mano de la Fed y del Tesoro de EE.UU., sin embargo, no deja de inquietar los ánimos de los inversores. Ayer el prestigioso economista Mohamed El Erian (Allianz) les advirtió a los pequeños inversores -en el Financial Times- que esta euforia no los haga caer en la trampa del aparente rally interminable. Una trampa en la que no parecen estar cayendo los grandes inversores que, según explica El Erian, son cada vez más cautelosos. Una actitud de la que deberían tomar nota los minoristas, sobre todo cuando los gigantes Apple y Tesla realizaron un “split” sobre sus acciones (redujeron sus precios en cuatro y cinco veces respectivamente) para ser más accesibles para los pequeños inversores. En parte las advertencias de El Erian sobre el lado cauteloso que vienen mostrando los grandes inversores se vienen reflejando en algunas señales ya desde hace meses. Fue así que varios medios internacionales especializados se hicieron eco de rumores sobre el accionar de los “insiders”, que no son otros que los CEO, los altos ejecutivos y los principales accionistas de las corporaciones. Pero fue, quizás, la gente de TrimTabs Investment Research la que arrojó más luz sobre estas especulaciones al señalar que los “insiders” llevan vendidos más de u$s50.000 millones en acciones desde comienzos de mayo. Y se estima que en agosto encadenaron el tercer mes de los últimos cuatro a esta tendencia, de retirar su dinero de la compañía, por aproximadamente otros u$s15.000 millones. Según recoge la cadena CNN, los datos de TrimTabs dan cuenta que la venta de los “insiders” va a un ritmo no visto desde 2006. Para algunos analistas el ritmo de las ventas de los “insiders” podría ser una señal de alerta ya que estos inversores cuentan con información privilegiada al conocer la verdadera salud de sus empresas que el inversor promedio. Porque si ellos confiaran en el rally del mercado, no se explica por qué están vendiendo. En tal sentido, algunos señalan que, en realidad, las ventas de los “insiders” han sido intensas en dos empresas,el gigante biotecnológico Regeneron y el fabricante de chips Nvidia. Para otros, la bonanza que brinda este mercado alcista es la oportunidad de poder ejercer sus opciones, vendiendo. En este grupo también se encolumnan los que creen que estas ventas no implican ninguna señal y destacan precisamente que el índice CNN Business Fear & Greed se encuentra cómodamente en territorio de codicia. Es que este grupo, optimista, de analistas e inversores considera que el solo hecho de que la Fed siga inyectando liquidez vía la compra de bonos del Tesoro y corporativos, y con estos bajos niveles de las tasas de interés, no dejan otra opción, a los inversores, que las acciones.