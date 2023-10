“As bestas”: pueblo chico, infierno demasiado grande

as bestas. Dos de los pobladores gallegos que odian a los extranjeros.

Entre ambos, ya llevan varios trabajos de garra, mirada y factura similares: el policial “Que Dios nos perdone”, el corto “Madre”, que fue candidato al Oscar y ampliado a largo, las series “Rabia” y “Antidisturbios”, en fin, y ahora “As bestas”, inspirado, como los otros, en hechos reales. En este caso, el caso de un matrimonio holandés afincado en un rincón precioso de Galicia. Precioso, perdido, y con vecinos primitivos, con ese odio de clase que tienen algunos, sin justificación lógica. En la película, es un matrimonio francés. Si alguien recuerda cómo se le retorcía el estómago viendo “Perros de paja”, de Sam Peckimpah, bueno, el infierno de pueblo chico y la sensación de ahogo son parecidos. Solo que en esta obra lo que uno espera que no pase, ruega que no pase, no vamos a decirlo pero conviene ir preparado. También conviene recordar cómo “Que Dios nos perdone” llega al momento más terrible, deja que uno recobre la respiración y piense que ya está todo perdido y sin justicia, y ahí, en ese momento, aparecen la vuelta de tuerca y el remate. En el caso de los holandeses, tuvo peso el aguante de la mujer. Nada más por decir, salvo elogios para los autores, los artistas (Denis Ménochet, Marina Fois, el ronco Luis Zahera y Diego Anido), el director de fotografía, el músico, el sonidista y los caballos.