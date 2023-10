Bancos y consultoras globales: el escenario más esperado para 22-O Por Jorge Herrera







En general, reconocían que cualquier cosa podía pasar en la primera vuelta, pese al liderazgo de Milei en los sondeos. Así construyeron sus informes sobre las perspectivas de la elección argentina. El consenso de los analistas internacionales tomó las encuestas como dogma.

Emilio Ocampo, asesor del equipo de Javier Milei.

Sobre el cierre de la semana operativa y hasta en la previa electoral de ayer tanto bancos de inversión como consultoras globales no dejaron de circular apreciaciones sobre la elección argentina. Si bien, en la mayoría de los casos, se trata de economistas que siguen mercados emergentes y la región en particular, sus informes llegan a las mesas de operaciones y suelen ser tenidos en cuenta por inversores y gestores. ¿Qué decían sobre la primera vuelta? En primer lugar, no hay que soslayar que todos se nutren de colegas y de encuestadoras locales además de información propia, por lo que no extraña que había un consenso de que el país iba a la primera vuelta con las preferencias electorales concentradas en el candidato libertario, Javier Milei, y que incluso podría dirimir el balotaje con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por ejemplo, el economista jefe para la región (Latam) de Pantheon Macro, Andres Abadia, trabajó con la hipótesis del favoritismo de Milei liderando encuestas, pero sin llegar a alcanzar ni el 40% más 10 puntos de ventaja, ni el 45% necesario para evitar una segunda vuelta. “La pregunta es si Massa (UP) o Patricia Bullrich (JxC) tienen más probabilidades de llegar a la segunda vuelta. Un promedio de encuestas recientes sugiere que habrá una segunda vuelta entre Milei y Massa, a pesar de haber contribuido al actual fiasco económico”. Sin embargo, “vemos una probabilidad elevada de que Milei gane directamente, por un pequeño margen, dado el fuerte deterioro económico de las últimas semanas. A lo que se suman “los últimos escándalos que pueden haber avivado el sentimiento antisistema”. Pero al final, Abadia termina reconociendo que, dado lo que sucedió en las PASO, cualquier cosa podría pasar el domingo. “Lo que está claro es que, independientemente de quién gane, el actual contexto económico externo e interno significará un comienzo complicado para la nueva administración. El responsable tendrá que intentar controlar la inflación implementando un plan de shock; ninguna otra estrategia funcionará, como sugiere la experiencia anterior”.

Por su parte, Tim Hunter, economista senior Latam de Oxford Economics, consideró que era probable que Milei gane la primera vuelta, pero la segunda ronda es menos clara, sobre todo, si era contra Massa. “Por lo que parece, es probable que Milei se convierta en el próximo presidente. Su plataforma económica se basa en la austeridad fiscal y podría aportar alguna ventaja al problema de sostenibilidad fiscal de Argentina, mientras que sus propuestas más radicales probablemente se verán frustradas por un Congreso dividido”. Sin embargo, “las encuestas tienen un pobre historial de lectura de un electorado muy polarizado, y no podemos descartar un evento de cisne negro en el que Massa gane, aproveche a los votantes indecisos preocupados y decida continuar con las políticas actuales”.

Vale recordar que ya un mes y medio atrás, desde los grandes bancos de Wall Street, como Goldman Sachs, o de entidades como el Institute of International Finance se conocieron dictámenes negativos respecto de las iniciativas económicas de Milei. Al respecto, la gente de Barclays hizo foco en las controvertidas declaraciones del libertario como que, cuanto más alto sea dólar, mejor, hace más fácil dolarizar, y que no se renueven los plazos fijos en pesos porque se iba a la hiperinflación, y el anuncio que Emilio Ocampo, padre del “proyecto “dolarizador sería el titular del BCRA, llevó a que el mercado comenzara a recalcular las probabilidades de una dolarización desordenada. Mientras que desde la gestora Júpiter consideran que la propuesta liberal choca con la falta de reservas en el BCRA, por lo cual, la única forma de dolarizar es con una megadevaluación lo que aumenta el riesgo de una hiperinflación. “Milei no va a poder dolarizar, al menos en un principio”.

“Lo que está claro es que, independientemente de quién gane, el actual contexto económico externo e interno significará un comienzo complicado para la nueva administración. El responsable tendrá que intentar controlar la inflación implementando un plan de shock; ninguna otra estrategia funcionará, como sugiere la experiencia anterior”.También para la gente de la gestora AXA hay dudas sobre la dolarización que, no es una bala de plata, su viabilidad es incierta. Entre las reservas negativas del BCRA y el nivel de la deuda pública dudan de la capacidad para llevar a cabo una transformación de este tipo. “Aunque la dolarización tiene ventajas potenciales, como el control de la inflación y la reducción del riesgo soberano, también presenta importantes inconvenientes, como la pérdida de autonomía monetaria, lo que hace que la economía real sea más vulnerable a las perturbaciones económicas, y la renuncia a los ingresos por señoreaje”. Por su parte, la gestora Vontobel cree razonable suponer que Milei se convertirá en el próximo presidente pero plantea que su plan es arriesgado no sólo por una posible hiperinflación sino porque también es probable que genere un importante malestar social ya que estas políticas, al menos al principio, empobrecerían a la población por el impacto recesivo. Pero también pone reparos en el tema de la gobernabilidad ya que no tendrá mayoría en el Congreso. “Dadas estas dificultades, sería razonable una presidencia de Milei que solo cumpla sus promesas en parte y que acabe siendo no muy distinta de la gestión de un Gobierno de Juntos por el Cambio”.

Temas Bancos

inversores