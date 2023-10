Con tres elecciones, se define en octubre mapa de color de las provincias

Con ese radar, JxC que gobernaba hasta ahora solo en Mendoza, Jujuy y Corrientes (más CABA) ya sumó Chubut, San Luis, San Juan, Santa Fe y Chaco, distritos que resignó el PJ, que también perdió Santa Cruz en manos del sindicalista petrolero Claudio Vidal. Así, se abre un nuevo mapa de colores, donde JxC podría llegar a diez casilleros y Unión por la Patria (UP) a otros tantos (tiene asegurado gobiernos en Tierra del Fuego, La Pampa, Formosa, La Rioja, Salta, Tucumán, Santiago del Estero). A eso se suman provincialismos en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Misiones (afín a UP) y el peronismo cordobés (no afín a UP).