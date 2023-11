Con triunfo de un film peruano, cerró festival marplatense

Mar del Plata - ¿Cómo será el próximo Festival de Cine de Mar del Plata? En el discurso de cierre, sus conductores Fernando Juan Lima y Pablo Conde enumeraron una lista de deseos: que tenga mayor presupuesto, que la aprobación del presupuesto no llegue sobre la hora y por menos de lo requerido, que el catálogo y la grilla para el público sean impresos como siempre, y no digitales como este año; que el municipio y otros organismos brinden apoyos concretos, no solo verbales, que más privados puedan acercarse, que se cumpla el prometido impuesto a las plataformas (aunque quizás esto no sea del agrado de Netflix, que para la presente edición aportó tres películas, incluyendo “La sociedad de la nieve” con la presencia de director y elenco casi completos, gran cóctel y demás, todo a su cargo), etcétera.