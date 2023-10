“¿Constitución? Adonde vamos, no necesitamos Constitución”

En el final de una de las películas de la saga “Volver al Futuro”, el protagonista Marty McFly, se muestra preocupado por la ausencia de un camino para que la máquina del tiempo en forma de auto alcance la velocidad necesaria para atravesar el tiempo y el espacio. El “Doc” Emmet Brown, confiado, le responde: “¿Caminos? Adonde vamos, no necesitamos caminos”. La frase inmortalizó el cimbronazo que implicaba trasladarse a un futuro incierto que no se regía por los paradigmas conocidos. Alguna analogía puede hacerse sobre las ideas fuerza que han dominado la actual campaña presidencial, agudizada por una notable desesperación por reafirmar perfiles y por un desafío permanente al teorema de Baglini. Si gran parte de las propuestas o del estilo de Gobierno que se propone se chocan de bruces con la Constitución, la frase podría resignificarse: ¿Constitución? Adónde vamos no necesitamos Constitución.