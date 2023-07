“Cuatro”: la pareja, una vez más, como foco privilegiado del teatro

“Valoro ese intercambio, ese enchastre, que las cosas no salgan y que por eso aparece algo superador, suceden en el teatro en general pero en el off en particular” , dice Pablo Bellocchio, autor y director de “Cuatro”, que cierra la trilogía iniciada por “Dos” y “Tres”, siempre en torno a la temática de pareja. En la primera abordó una separación, en la segunda la violencia en la pareja y en esta la intimidad y mundo exterior en dos parejas de amigos.

Pablo Bellocchio: Hay algo que me parecía interesante desde el dispositivo escénico y tenía que ver con las dos parejas que se juntan. El tema es el mundo íntimo de la pareja y el afuera, como se vinculan puertas adentro y hacia los otros. La reunión de parejas de amigos me parecía una situación muy rica, el pensar como uno se viste para la mirada de los demás, esta suerte de competencia tácita que hay para ver quién se ama más, quién se lleva mejor, estas cosas que se generan y la tensión que se maneja. A eso se le sumó el amigo que no está y qué cosas despierta su ausencia en cada uno de ellos. Primero fue el motor de la intimidad de la pareja y después el fallecimiento de este amigo.